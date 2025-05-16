Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники

Первые два изготовленных для ВВС Катара истребителя Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), 2021 год.

ЦАМТО, 15 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Катаром соглашение по поставке военного оборудования и техники стоимостью 42 млрд. долл.

"Вчера мы подписали соглашение, в рамках которого Катар приобретает лучшее американское военное оборудование стоимостью 42 млрд. долл.", – заявил американский лидер, выступая перед военнослужащими военной базы США "Эль-Удейд" в Катаре.

По его словам, в рамках соглашения Катар приобрел, в том числе, военные самолеты-заправщики типа Pegasus, легкие бронированные машины, машины-амфибии, а также беспилотники.

Кроме того, Д.Трамп заявил, что Катар выделит в ближайшие годы 10 млрд. долл. на совершенствование инфраструктуры базы "Эль-Удейд", где размещаются американские ВВС, передает "РИА Новости".

В целом же, как заявил Белый дом, Д,Трамп подписал соглашения с Катаром по экономическому сотрудничеству на сумму более 1 трлн. долл.