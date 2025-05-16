Минтранс запланировал утилизацию затонувшего плавдока ПД-50

Министерство транспорта РФ разработало план мероприятий по подъему затонувшего плавучего дока ПД-50 в Мурманске. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на замглавы ведомства Александра Пошивая.

Согласно подготовленной "дорожной карте" ФГУП "Росморпорт" определено исполнителем работ по подготовке судоподъемной документации и выполнению работ по удалению дока. Исполнителем проектных работ планируется назначить "Ленморниипроект" (предприятие с участием "Росморпорта"), которое уже провело ряд совещаний с экспертной группой и готово представить предложения по подъему дока. Финансирование разработки судоподъемной документации и работ по удалению плавучего дока предполагается осуществить из резервного фонда правительства РФ.

ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в плавдоке ПД-50 FleetPhoto.ru

Вместе с тем пресс-служба правительства РФ сообщает, что затонувший плавдок создает целый ряд проблем: помехи для судоходства и негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, акватория имеет стратегическое значение для развития Северного морского пути и проекта "Восток Ойл" компании "Роснефть".

"Проект будет масштабным и даже уникальным, так как подобных по размеру затонувших объектов в нашей стране до сих пор утилизировать не приходилось. Тем не менее мы понимаем, как это сделать. У нас есть проектные институты, которые готовы взяться за работу и затем произвести удаление этого объекта", – цитирует пресс-служба кабмина вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Он призвал ускорить работы, потому что в силу особенностей местного климата благоприятный для обследования сезон будет коротким. Минтрансу России и Росморречфлоту вместе с регионом поручено оперативно разработать и утвердить "дорожную карту" по организации процесса утилизации, добавили в правительстве.

Напомним, что в октябре 2018 года плавдок ПД-50 затонул в акватории 82-го судоремонтного завода (входит в контур управления "Роснефти") во время операции по выводу из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", капитальный ремонт и модернизация которого продолжаются до сих пор.