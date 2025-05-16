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Военное обозрение

Украинское ГУР впервые показало морские беспилотники Magura V7

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Источник изображения: topwar.ru

Украинское ГУР МО (Главное управление разведки) впервые показало свои новые морские дроны серии Magura. Украинские БЭК презентовал лично глава ведомства Кирилл Буданов* (*внесен в список террористов и экстремистов).

В частности, Буданов* представил ударный безэкипажный катер Magura V5, мультифункциональную платформу Magura V6P и оснащенный американскими ракетами AIM-9 Sidewinder дрон Magura V7, как утверждается, способный сбивать даже самолеты. Кроме того, продемонстрирован БЭК Мagura V7 с пулеметом, предназначенный для огневой поддержки на воде. Длина V7 составляет около восьми метров, тогда как V5 — 5,5 метров. Кроме того, V7 отличается от предыдущей модели формой носовой части и отсутствием в ней ударно-взрывной составляющей.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее ГУР заявляло о сбитии двух российских многоцелевых истребителей Су-30, которые были поражены противовоздушными ракетами AIM-9 Sidewinder с инфракрасным наведением, выпущенными с беспилотных катеров Magura v7. При этом поражение одного из самолетов зафиксировано на видео и признается нашей стороной, а о втором сбитом Су-30 террорист Буданов* предлагает просто верить.

Magura V7 является модификацией ранее известного дрона Magura V5 и предназначен для противовоздушной обороны. Украинское ГУР в начале текущего года начало устанавливать американские ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 на беспилотные катера. Ранее украинские боевики экспериментировали с советскими авиационными ракетами Р-73, обладающими схожими характеристиками и дальностью действия в 10 км, однако впоследствии, вероятно по политическим причинам, предпочли Sidewinder.

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Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
Су-30
Проекты
БПЛА
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