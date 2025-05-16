Elbit Systems модернизирует разведывательные вертолеты зарубежного заказчика

Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 15 мая. Израильская компания Elbit Systems Ltd 13 мая объявила о подписании с неназванным зарубежным заказчиком контракта на проведение модернизации разведывательных вертолетов.

Стоимость заказа составляет около 80 млн. долл. Контракт будет выполняться в течение двух лет.

Пакет модернизации включает комплекты современной авионики и решения для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance), предназначенные для расширения боевых возможностей вертолетов заказчика.

Как заявил генеральный менеджер Elbit Systems Aerospace Йорам Шмуэли, контракт отражает возможности компании повышать пригодность к выполнению задач и продлевать срок эксплуатации состоящих на вооружении платформ.

По его словам, Elbit Systems стремится предоставлять высокоэффективные, надежные решения, которые соответствуют меняющимся потребностям заказчиков.