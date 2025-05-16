ОАЭ откажутся от истребителей "Рафаль" французской Dassault Aviation?

ЦАМТО, 15 мая. ОАЭ рассматривают возможность отмены заказа на половину из 80 законтрактованных истребителей "Рафаль" после катастрофического опыта их использования в конфликте между Индией и Пакистаном.

Информация об этом со ссылкой неофициальные источники появилась в соцсетях.

Утверждается, что такое решение рассматривается, поскольку стало очевидным, что характеристики "Рафаль" значительно завышены. В реальных боевых действиях против пакистанских самолетов китайского производства поколения 4,5, таких как J-10C, оснащенных РЛС с АФАР и ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15, как минимум, три самолета французского производства были сбиты.

Пока Минобороны ОАЭ и Dassault Aviation официально не прокомментировали возможность пересмотра контракта. Однако, как отмечается, растущее внимание к сомнительной эффективности "Рафаль" в недавних боевых действиях может отрицательно повлиять на решения об их закупке не только ОАЭ, но и других заинтересованных стран.

Примечательно, что Су-30МКИ российского производства в данном конфликте показали себя с наилучшей стороны. По данным индийского ресурса IDRW.org, в ходе операции "Синдур" 6 и 7 мая один из Су-30МКИ успешно уклонился от нескольких ракет класса "воздух-воздух" PL-15E и ракет класса "земля-воздух" HQ-9BE китайского производства.

Пакистанские источники заявили, что сбили один Су-30МКИ, однако индийское правительство квалифицировало эти заявления как дезинформацию. Отсутствие доказательств в сочетании официальным опровержением правительства Индии подкрепляет версию о том, что задействованные в ходе конфликта истребители Су-30МКИ выполнили возложенные на них боевые задачи и вернулись без потерь.

Способность Су-30МКИ выполнять сложные маневры по уклонению в сочетании с мастерством ведения радиоэлектронной борьбы делает Су-30МКИ особенно сложной платформой для их поражения в реальных боевых условиях.

Справка ЦАМТО:

Контракт на поставку ВВС и ПВО ОАЭ 80 многоцелевых истребителей "Рафаль F4" представители компании Dassault Aviation и МО ОАЭ подписали в декабре 2021 года. Соглашение также включает комплексную программу поддержки и обучение пилотов и техников. Контракт вступил в силу в апреле 2022 года. Общая стоимость покупки оценивается в 16,6 млрд. евро (18 млрд. долл.): 14 млрд. евро за самолеты и 2 млрд. евро – за вооружение. Новые "Рафаль" заменят состоящие на вооружении ВВС и ПВО ОАЭ истребители "Мираж-2000".

Церемонии выкатки первого "Рафаль", предназначенного для поставки командованию ВВС и ПВО ОАЭ, состоялась на предприятии Dassault Aviation в Истре 29 января 2025 года. Самолет будет использоваться для испытаний перед началом поставок заказанных ВВС и ПВО ОАЭ серийных "Рафаль", начиная с 2027 года.