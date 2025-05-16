Войти
ЦАМТО

ОАЭ откажутся от истребителей "Рафаль" французской Dassault Aviation?

123
0
0
Первый изготовленный для ОАЭ истребитель Dassault Rafale F4. Истр, 29.01.2025
Первый изготовленный для ОАЭ истребитель Dassault Rafale F4. Истр, 29.01.2025.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 15 мая. ОАЭ рассматривают возможность отмены заказа на половину из 80 законтрактованных истребителей "Рафаль" после катастрофического опыта их использования в конфликте между Индией и Пакистаном.

Информация об этом со ссылкой неофициальные источники появилась в соцсетях.

Утверждается, что такое решение рассматривается, поскольку стало очевидным, что характеристики "Рафаль" значительно завышены. В реальных боевых действиях против пакистанских самолетов китайского производства поколения 4,5, таких как J-10C, оснащенных РЛС с АФАР и ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15, как минимум, три самолета французского производства были сбиты.

Пока Минобороны ОАЭ и Dassault Aviation официально не прокомментировали возможность пересмотра контракта. Однако, как отмечается, растущее внимание к сомнительной эффективности "Рафаль" в недавних боевых действиях может отрицательно повлиять на решения об их закупке не только ОАЭ, но и других заинтересованных стран.

Примечательно, что Су-30МКИ российского производства в данном конфликте показали себя с наилучшей стороны. По данным индийского ресурса IDRW.org, в ходе операции "Синдур" 6 и 7 мая один из Су-30МКИ успешно уклонился от нескольких ракет класса "воздух-воздух" PL-15E и ракет класса "земля-воздух" HQ-9BE китайского производства.

Пакистанские источники заявили, что сбили один Су-30МКИ, однако индийское правительство квалифицировало эти заявления как дезинформацию. Отсутствие доказательств в сочетании официальным опровержением правительства Индии подкрепляет версию о том, что задействованные в ходе конфликта истребители Су-30МКИ выполнили возложенные на них боевые задачи и вернулись без потерь.

Способность Су-30МКИ выполнять сложные маневры по уклонению в сочетании с мастерством ведения радиоэлектронной борьбы делает Су-30МКИ особенно сложной платформой для их поражения в реальных боевых условиях.

Справка ЦАМТО:

Контракт на поставку ВВС и ПВО ОАЭ 80 многоцелевых истребителей "Рафаль F4" представители компании Dassault Aviation и МО ОАЭ подписали в декабре 2021 года. Соглашение также включает комплексную программу поддержки и обучение пилотов и техников. Контракт вступил в силу в апреле 2022 года. Общая стоимость покупки оценивается в 16,6 млрд. евро (18 млрд. долл.): 14 млрд. евро за самолеты и 2 млрд. евро за вооружение. Новые "Рафаль" заменят состоящие на вооружении ВВС и ПВО ОАЭ истребители "Мираж-2000".

Церемонии выкатки первого "Рафаль", предназначенного для поставки командованию ВВС и ПВО ОАЭ, состоялась на предприятии Dassault Aviation в Истре 29 января 2025 года. Самолет будет использоваться для испытаний перед началом поставок заказанных ВВС и ПВО ОАЭ серийных "Рафаль", начиная с 2027 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Пакистан
Продукция
HQ-9
Mirage-2000
Rafale
Су-30
Су-30МК
Компании
Dassault
Проекты
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 02:28
  • 8618
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.05 02:22
  • 21
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 16.05 02:16
  • 8883
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 02:03
  • 59
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 16.05 01:52
  • 9
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 16.05 01:50
  • 44
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.05 01:17
  • 4
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 16.05 00:48
  • 1479
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.05 18:47
  • 10
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 15.05 17:56
  • 214
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.05 17:10
  • 1
«Для действий на линии фронта»: Разработанная для ВС РФ «мини-Герань» пошла в серийное производство
  • 15.05 15:39
  • 2
Проект самолета "Байкал" закрыт - Трутнев
  • 15.05 04:53
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 15.05 01:06
  • 0
Ответ на "Россия изменила правила ведения войны. И НАТО пришлось признать поражение (Business Insider, Германия)"
  • 14.05 19:54
  • 0
Ответ-2 на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"