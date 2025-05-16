История переговоров и дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине

В Стамбуле 15 мая 2025 года ожидается начало переговоров российской и украинской делегаций

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 мая 2025 года в Стамбуле ожидается начало переговоров представителей России и Украины. Предполагается, что они пройдут в закрытом режиме в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче. Именно там состоялись российско-украинские переговоры в марте 2022 года, однако достигнутые на них договоренности были сорваны по вине Киева и его западных союзников.

ТАСС подготовил материал о попытках урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

Признание республик Донбасса и начало российской спецоперации в феврале 2022 года

21 февраля 2022 года Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР; с 30 сентября 2023 года - субъекты РФ). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, включая военную. Спустя несколько дней, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. Решение о проведении СВО было принято в ответ на просьбу о помощи со стороны народных республик Донбасса. За восемь лет вооруженного противостояния с Киевом в Донбассе погибли более 14 тыс. человек. В начале 2022 года ситуация на линии соприкосновения обострилась. Вооруженные силы Украины начали интенсивный обстрел территорий ДНР и ЛНР. ОБСЕ подтвердила факт эскалации. Обострение конфликта произошло на фоне активного наращивания Западом военной помощи Киеву, в том числе в виде поставок летального оружия.

Подготовка переговоров РФ и Украины в 2022 году

В ночь на 24 февраля 2022 года, еще до объявления начала СВО, Владимир Зеленский (избран в 2019 году, полномочия истекли в 2024 году) заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией "в любых форматах и на любых площадках". Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва согласна на переговоры, если киевские власти готовы обсуждать поставленные российской стороной вопросы, среди которых нейтральный статус Украины и отказ от размещения на ее территории вооружений. В свою очередь Зеленский на следующий день, 25 февраля, сообщил, что "не боится говорить с Россией", в том числе про гарантии безопасности для Украины и ее нейтральный статус.

27 февраля 2022 года стало известно, что стороны договорились провести переговоры в Белоруссии. В тот же день туда прибыла российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Однако Киев внезапно отказался от участия во встрече на территории соседней республики, обвинив Минск в поддержке "российской агрессии". Лишь после телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским украинская сторона согласилась направить свою делегацию на переговоры.

Формирование делегаций

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол РФ в Белоруссии и полпред РФ в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

В украинскую делегацию изначально вошли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров (с сентября 2023 года - министр обороны Украины) и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. В апреле 2022 года Давид Арахамия был официально назначен главой украинской делегации. В состав переговорщиков были также введены депутат Рады Дмитрий Лубинец и министр юстиции Украины Денис Малюська, экспертами делегации стали юрист-международник Александр Малиновский и чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.

Три раунда переговоров в Белоруссии в феврале - марте 2022 года

28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной российская и украинская делегации провели первые переговоры, посвященные урегулированию ситуации. Встреча продлилась почти пять часов, но ощутимых результатов не принесла.

3 марта 2022 года стороны провели второй раунд переговоров в Брестской области на территории Беловежской Пущи. По окончании встречи, которая продлилась немногим более двух часов, Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и возможности прекращения огня во время их функционирования.

7 марта 2022 года в Беловежской Пуще прошел третий раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась около трех часов. Представители Москвы и Киева констатировали, что третий раунд не принес желаемых результатов. По словам Владимира Мединского, российская делегация передала представителям Киева свои предложения по урегулированию ситуации, включая обязательства по нейтральному статусу Украины. В свою очередь глава украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что стороны могут достичь компромисса практически по всем вопросам, кроме статуса Крыма и республик Донбасса.

В последующие три недели переговоры сторон продолжались в видеоформате, их подробности не разглашались.

20 марта 2022 года в интервью телеканалу CNN Владимир Зеленский заявил, что Киеву надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и сохранит территориальную целостность. 21 марта на сайте украинского Общественного телевидения были опубликованы отрывки из интервью Зеленского ряду европейских и украинских телекомпаний, в котором он сказал, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Зеленский добавил, что он считает "нормальным компромиссом" ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран - членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.

Переговоры в Турции 29 марта 2022 года

27 марта 2022 года помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о возобновлении российско-украинских переговоров в очном формате.

Встреча прошла 29 марта 2022 года в Стамбуле во дворце Долмабахче. Инициатором ее проведения выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщили в канцелярии главы турецкого государства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и турецкого лидера.

По итогам переговоров, которые продлились около трех часов, Владимир Мединский заявил, что Москва впервые получила от Киева "зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения". В частности, проект содержал обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины, включал Россию в число стран - гарантов безопасности для Киева и др. В качестве встречной инициативы было объявлено о сокращении активности ВС РФ на киевском и черниговском направлениях.

Однако 3 апреля 2022 года, на четвертый день после отхода ВС РФ от Киева, Украина обвинила Россию в "убийстве мирных жителей" в г. Буче Киевской области. Москва категорически отвергла эти обвинения. 5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров особо отметил, что провокация в Буче была организована именно в тот момент, когда российская сторона решила провести деэскалацию ситуации и отвела войска от Киева. По мнению министра, обвинения в адрес России были сделаны, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса и достигнутых договоренностей.

Отказ Киева от стамбульских договоренностей

7 апреля 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Киев представил в переговорную группу свой проект соглашения, в котором наблюдается отход от важнейших положений стамбульских договоренностей. Позднее, 26 апреля 2022 года, президент России Владимир Путин на встрече в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем сообщил последнему об изменении позиции украинских переговорщиков.

16 апреля 2022 года Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Кроме того, по его словам, переговоры будут зависеть от конкретных гарантий безопасности, которые даст Киеву Запад. При этом власти западных стран неоднократно говорили о "невозможности" решения конфликта дипломатическим путем. Так, лидеры стран Группы семи по итогам встречи с Зеленским 8 мая 2022 года приняли заявление, в котором назвали своей конечной целью "не допустить победы" России. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров в интервью китайскому агентству Xinhua 30 апреля 2022 года, США и ЕС готовы воевать с РФ "до последнего украинца".

14 мая 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в конструктивном диалоге.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью телеканалу Украины "1+1" сообщил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон (занимал пост в 2019-2022 годах) запретил Киеву подписывать мирные соглашения с РФ по итогам переговоров в Стамбуле и потребовал продолжения боевых действий против России. Этот факт позднее подтвердила и Турция. 15 февраля 2024 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что на встрече в Стамбуле сторонами были предприняты "всевозможные искренние шаги", однако "бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мирных усилий".

26 марта 2024 года спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш также рассказал в интервью телеканалу TRT, что Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения, но "некоторые силы не хотели окончания войны".

Однако сами киевские власти резко изменили свое отношение к встрече в Стамбуле. Так, 1 марта 2024 года советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "никогда не принимала" условий стамбульских соглашений. Эту точку зрения высказал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью журналу Foreign Policy 2 мая 2024 года он сказал, что никаких договоренностей в 2022 года "не было" и стамбульские соглашения "никогда не существовали".

14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Москва на переговорах 2022 г. была согласна с гарантиями безопасности для Украины в формулировках Киева ради того, чтобы остановить войну в Донбассе. При этом Киев согласился принять закон о запрете нацистской идеологии и любых ее проявлений, ограничить в обмен на международные гарантии безопасности размер ВСУ, принять обязательства не вступать в военные союзы, не размещать у себя иностранные военные базы и контингент, не проводить военные учения на своей территории. По словам Путина, эти договоренности были парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации. Однако в дальнейшем Киев полностью отказался от них.

Запрет Киева на переговоры с руководством РФ и "территориальные уступки"

В ходе СВО под контроль российских войск перешла большая часть территорий Херсонской и Запорожской областей. 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, на освобожденной территории Запорожской и Херсонской областей состоялись референдумы, в ходе которых большинство жителей высказались за присоединение к России. 30 сентября 2022 года четыре новых региона вошли в состав РФ на правах ее субъектов.

В тот же день Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что Киев "готов к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России". При этом Зеленский сказал, что Украина всегда предлагала России провести переговоры "на честных, равных и справедливых условиях", но это невозможно, пока во главе России находится Владимир Путин. Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

4 октября 2022 года был опубликован указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. В нем, в частности, констатируется невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Комментируя данный указ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет ждать "изменения позиции нынешнего президента [Украины], либо дождется будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа".

23 августа 2023 года Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. Документ был принят после того, как 15 августа 2023 года глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен высказал мнение, что одним из решений конфликта мог бы стать отказ Киева от части территорий, контролируемых Россией, в обмен на членство в НАТО. Зеленский расценил подобные идеи как "провокацию". Сам Йенссен позднее назвал свои слова "ошибкой".

"Гарантии безопасности" Запада и планы Зеленского

После отказа от переговоров с РФ Киев предпринял ряд мер по привлечению поддержки своих западных партнеров. В июле 2023 года в Вильнюсе на полях саммита НАТО страны G7 приняли декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, включая поставки военной помощи. В 2024 году Киев заключил так называемое соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Канадой, США, Францией, Японией, странами Евросоюза и другими. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эти соглашения лишь подтвердили нацеленность на долгосрочную конфронтацию с Россией и нежелание идти по пути политико-дипломатического урегулирования кризиса.

Помимо заключения соглашений о гарантиях безопасности, киевские власти разработали свой план мер по разрешению конфликта, без учета мнения России и существующих реалий. Первый - так называемая формула мира - был представлен Зеленским 15 ноября 2022 года на саммите G20. Данный план включал 10 пунктов, в том числе требование о выводе ВС РФ на границы 1991 года. В целях продвижения "формулы мира" Киев инициировал проведение 15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке "мирной конференции высокого уровня" по урегулированию на Украине, на которую Россия не была приглашена.

16 октября 2024 года Владимир Зеленский представил в Верховной раде новый "план победы" из пяти пунктов с рядом секретных приложений, которые Киев передал западным партнерам. В документе, в частности, говорится о необходимости продолжения операции на территории РФ и нанесения ударов вглубь России, западным партнерам предложено разместить на территории Украины "неядерный сдерживающий пакет", а также заключить соглашения о "совместной защите критических ресурсов страны", об инвестициях и использовании украинского экономического потенциала.

Российская инициатива в июне 2024 года

Российская сторона не раз заявляла, что выступает за мирное разрешение украинского конфликта, но с учетом обязательного устранения его первопричин и подтверждения принципов неделимости безопасности в Европе. Москва готова вести переговоры с Киевом, но препятствиями к ним являются украинские инициативы, оторванные от современных реалий, запрет на проведение переговоров с руководством РФ, а также отсутствие легитимной власти на Украине, поскольку после 20 мая 2024 года полномочия Зеленского на посту президента этой страны истекли.

14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Киеву. Лидер РФ назвал условия для переговоров с Украиной. Среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также отмена всех западных санкций. Владимир Путин подчеркнул, что российские предложения предполагают не заморозку конфликта, а его полное урегулирование. Если же Киев и западные страны вновь откажутся от предложения России, то в дальнейшем условия урегулирования могут стать для Украины хуже. В тот же день Зеленский заявил, что Киев рассматривает мирное предложение Москвы как "ультиматум". В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что выдвинутые инициативы служат "достижению военных целей России", а не Украины.

9 февраля 2025 года Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News сказал, что готов к "любому формату переговоров" с Москвой, если США и Европа дадут гарантии безопасности и "не кинут" Украину.

Дальнейшие попытки мирного урегулирования

12 февраля 2025 года лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый официальный телефонный разговор с момента инаугурации американского президента на нынешний срок полномочий 20 января. В ходе беседы стороны в том числе обсудили конфликт на Украине. По данным Кремля, Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

На протяжении последующих месяцев состоялся ряд контактов на разных уровнях представителей России и США, а также представителей Украины, США и Европы.

28 апреля 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий и ждет от киевских властей сигнал о готовности их возобновления. 30 апреля Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, подчеркнул, что при заключении мирного соглашения Киев должен будет признать реальную ситуацию на земле в зоне СВО, которая отличается от того, что было на момент подготовки Стамбульских соглашений 2022 года. По словам пресс-секретаря президента РФ, достижение всех целей спецоперации остается приоритетом, но это возможно и мирным путем.

30 апреля 2025 года спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что Соединенные Штаты на прошедшей в Лондоне встрече с представителями Киева и европейских стран предложили 22 условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, на них было получено согласие. 2 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина представили свои предложения в рамках процесса урегулирования конфликта, теперь идет поиск "золотой середины".

Подготовка к встрече в Стамбуле 15 мая 2025 года

11 мая 2025 года президент РФ Владимир Путин, подводя итоги международных мероприятий к 80-летию Победы в Москве, заявил, что Россия предлагает украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня. В ответ Зеленский в X написал, что Украина готова к переговорам, только если Москва согласится на предложенное ранее Киевом и рядом стран ЕС прекращение огня с 12 мая. Позднее в тот же день Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Украина готова начать с Россией переговоры и что он лично будет в Стамбуле 15 мая. Это заявление последовало после того, как глава США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложенную Россией встречу.

13 мая 2025 года Владимир Зеленский заявил, что действие его указа 2022 года о запрете на переговоры с Россией самого его не касается. Как он сказал журналистам, никто "не может вести переговоры относительно суверенитета Украины <...> с лидером России и других стран", кроме "президента Украины", и сам он "ничего себе не запрещал". По словам Зеленского, указ якобы был направлен прежде всего на предотвращение возможных контактов покинувших страну украинских оппозиционеров с российскими властями.

13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле, подтвердил, что российская делегация будет в Турции 15 мая и будет ждать там украинскую сторону.

14 мая 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.