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ЦАМТО

Мерц: Германия стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе

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Военнослужащие Бундесвера
Военнослужащие Бундесвера.
Источник изображения: © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 15 мая. Германия стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в бундестаге.

"Усиление бундесвера стоит для нас на первом месте. В будущем правительство ФРГ предоставит все финансовые ресурсы, необходимые бундесверу для того, чтобы стать самой сильной конвенциональной армией в Европе", – заявил Ф.Мерц в ходе своего первого правительственного заявления 14 мая в немецком парламенте.

По его словам, "друзья и партнеры" ожидают и даже "требуют" этого от Германии.

"Наша цель – Германия и Европа, которые вместе настолько сильны, что нам никогда не придется использовать наше оружие. Мы возьмем на себя больше ответственности за это в рамках НАТО и Европейского Союза", – отметил канцлер.

Как напоминает агентство, поправки в конституцию ФРГ о значительном увеличении государственных заимствований для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру вступили в силу 25 марта. Принятие поправок парламентом уже позволило бюджетному комитету бундестага одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 млрд. евро.

Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Ф.Мерц, в том числе, ссылался на недавние решения американских властей.

Критики реформы считают, что Ф.Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против отмены механизма (так называемого "долгового тормоза"), который не позволял правительству брать крупные заимствования.

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