Минобороны Нидерландов заключило контракт на закупку ОБТ "Леопард-2А8"

ЦАМТО, 15 мая. KNDS Deutschland 14 мая объявила о состоявшейся на военной базе в Амерсфорте (Нидерланды) церемонии подписания контракта на поставку ВС Нидерландов ОБТ "Леопард-2A8".

Соглашение с KNDS Deutschland от имени командования материального обеспечения и информационных технологий COMMIT (Material and IT Command) Министерства обороны Нидерландов подписало Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw).

Подписанное ранее BAAINBw с KNDS Deutschland рамочное соглашение позволяет странам-партнерам приобретать ОБТ "Леопард-2A8" на тех же условиях, что и ВС Германии.

Контракт предусматривает поставку ВС Нидерландов 46 основных боевых танков "Леопард-2A8" и содержит опцион на приобретение 6 дополнительных машин. Помимо танков, контракт включает поставку необходимых запасных частей, специального инструмента, сопутствующего оборудования и документации, обеспечение технического обслуживания и подготовку личного состава. Министерство обороны также закупает 4 учебных танка для обучения водителей "Леопард-2A8 DTV".

Планируется, что первый танк будет поставлен ВС Нидерландов в 2028 году, а полностью поставка будет завершена к 2031 году.

Таким образом, после выполнения контракта, впервые после отказа от применения танков в 2011 году, в составе ВС Нидерландов вновь появится собственный танковый батальон. Подразделение численностью около 500 человек будет размещен в Лохайде (Нижняя Саксония) в составе 1-й бронетанковой дивизии.

Как сообщал ЦАМТО, о планах приобретения новых танков МО Нидерландов впервые упомянуло в "Оборонном меморандуме 2024 года". Бюджет проекта составляет от 1 до 2,5 млрд. евро (1,08-2,71 млрд. долл.). Как было заявлено, танки необходимы для усиления боевой мощи вооруженных сил в соответствии с рекомендациями НАТО.

В октябре 2024 года Министерство обороны Нидерландов официально подтвердило намерение заключить контракт на закупку 46 основных боевых танков "Леопард-2А8", присоединившись к инициативе правительства Германии.

Решение о закупке 46 танков вместо обычных 52 ед. связано с планами Министерства обороны по интеграции в состав подразделения дистанционно управляемых машин. Решение о реализации опционов на поставку дополнительных ОБТ планируется принять не позднее 2027 года в зависимости от прогресса разработки технологий дистанционно управляемых систем.