Песков призвал не смешивать восстановление диалога с США и украинское урегулирование

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Восстановление российско-американских отношений и украинское урегулирование являются двумя не зависящими друг от друга вопросами, которыми занимается Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это разные измерения. Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. А украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой вопрос. Они не зависят друг от друга", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, является ли восстановление отношений с США более актуальной темой, чем разрешение украинского кризиса.