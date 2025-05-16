L'Antidiplomatico: отставание в сфере вооружений демонстрирует упадок Европы

Европа больше не играет важной роли в военной промышленности, пишет L'Antidiplomatico. Первые признаки упадка проявились в конфликте на Украине, где французская самоходная артиллерийская установка Caesar показала ужасные результаты. И даже перевооружение в этой ситуации уже не поможет.

Джузеппе Мазала (Giuseppe Masala) — окончил экономический факультет и специализируется в сфере этики финансов. Как и писатель Леонардо Шаша, полагает, что "от Бога нельзя убежать. Исход от Бога превращается в путь к Богу".

Хорошо известно, что оружейная промышленность является одной из самых важных отраслей (если не самой важной) для тех стран, которые хотят играть важную роль на международной арене. Это справедливо не только потому, что рынок вооружений очень разнообразен и позволяет получать высокие доходы тем странам, которые сумели преуспеть в этой сфере, но и потому что связанные с ним крупные технологические исследования также ощутимо влияют на гражданские отрасли. Кроме того, этот сектор имеет геополитическое значение, поскольку если одна страна является поставщиком систем вооружения для другой страны, это означает, что между ними установились по сути союзнические отношения.

На данном историческом этапе, который, скорее всего, является основополагающим и определяющим для соотношения сил в мире на ближайшие десятилетия, оружейная промышленность приобретает все более важное значение в стратегическом плане, особенно на Западе. С одной стороны, США пытаются продавать оружие, производимое их широким сектором "безопасности", во многие страны мира. Очевидно, что это делается не только для поддержания экспорта страны, но и с целью укрепления основных союзов в тех регионах мира, где американская гегемония ставится под сомнение. Это в первую очередь относится к так называемому Индо-Тихоокеанскому региону, куда осуществляются бесчисленные поставки американского оружия в страны (Япония, Корея, Тайвань и Филиппины), которые должны противостоять китайскому экспансионизму.

Однако и в Европе оружейная отрасль играет ключевую роль, причем не только коммерческую и технологическую, но и политическую и стратегическую. Речь идет о европейском плане перевооружения на 800 миллиардов евро, который имеет огромное стратегическое и политическое значение. Со стратегической точки зрения, как вы понимаете, для Европы перевооружение является необходимым условием освобождения от вассальной зависимости от Соединенных Штатов. Даже итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила в парламенте, что, по сути, амбиции Брюсселя заключаются в том, чтобы освободиться от положения колонии, в котором оказалась Европа.

Возможно, с планом перевооружения Европы связана еще одна важная цель. Как мы уже писали в газете L’AntiDiplomatico, так называемый план Драги, представленный на Совете по экономическим и финансовым вопросам ЕС в Генте 24 февраля 2024 года, в первую очередь призван избавить все предложенные колоссальные инвестиции от глубокого макроэкономического дисбаланса, существующего между двумя основными странами ЕС Германией и Францией. Как всем хорошо известно, Франция является главным должником Европы с ее отрицательной чистой денежной позицией в размере около 800 миллиардов евро, в то время как Германия является основным кредитором, накопив положительную чистую денежную позицию в размере около 3500 миллиардов евро. Эта неравномерная ситуация подрывает основы Европы. Тем не менее это можно исправить с помощью инвестиций, в первую очередь в военную отрасль. Не случайно Германия приступает к реализации грандиозного плана перевооружения, который мог бы улучшить положение Франции с точки зрения экспорта, учитывая, что французская оружейная промышленность, по данным стокгольмского исследования SIPRI, занимает второе место по экспорту в мире после США, что дает Франции право на заключение контрактов на поставки вооружений на европейском уровне.

Однако в этой стратегии есть камень преткновения, который заключается в конкурентоспособности французского вооружения. За последние годы конфликтов, затронувших многие регионы мира, продукция французской оружейной промышленности отличилась не самым лучшим качеством.

Первые признаки этого проявились в конфликте на Украине, где передовая французская самоходная артиллерийская установка Caesar не показала хороших результатов, уступая российским и северокорейским самоходным артиллерийским установкам, а также различным системам других стран НАТО.

Еще более низкие результаты показали зенитные системы SAMP-T (франко-итальянская система стоимостью около 800 миллионов евро каждая), которые, по мнению экспертов, уступали американским системам Patriot. По данным Wall Street Journal, SAMP-T оказалась неудачной и неспособной перехватывать российские баллистические ракеты, в том числе из-за серьезных проблем с программным обеспечением. Имиджевые потери (в том числе и для Италии) оказались огромными с точки зрения военной отрасли и стоимости данных систем вооружений.

Сейчас французская военная промышленность переживает драматичные моменты в связи с конфликтом между Пакистаном и Индией. Похоже, что индийские ВВС потерпели сокрушительное поражение, уступив истребителям китайского производства J-10 пакистанских ВВС. По некоторым данным, в Индии было сбито от трех до пяти истребителей-бомбардировщиков, в том числе как минимум два Rafale и Mirage 2000 производства французского гиганта военной авиации Dassault.

Этот катастрофический результат ставит под сомнение роль французской авиационной промышленности как мирового лидера в этой отрасли. Более того, только 28 апреля Индия и Франция подписали договор стоимостью 7,4 миллиарда долларов США на покупку 26 истребителей Rafale Marine (Rafale M) для индийских ВМС. Это очень разорительный договор со стоимостью одного самолета около 288 миллионов долларов, что, естественно, вызвало споры в Индии по поводу целесообразности инвестиций в истребитель четвертого поколения с учетом наличия на рынке альтернатив пятого поколения, таких как американский F-35C, доступных по аналогичным или даже более низким ценам.

После невероятного и сокрушительного поражения, которое истребитель Rafale потерпел от китайского J-10, стоящего на вооружении ВВС Пакистана, можно предположить, что в Индии споры вокруг закупок станут еще более жаркими и нельзя исключать, что Дели решит отказаться от затратного договора на новые закупки.

В целом имиджевый ущерб для продукции французской военной промышленности после участия в боевых действиях в Индии и на Украине огромен, и падение доли мирового рынка для ее продукции также не исключено.

Можно сделать и более общие выводы. Тридцать лет экономии, навязанной Германией всему ЕС и заключавшейся в сильном сокращении затрат для повышения ценовой конкурентоспособности Европы, привели к снижению роли Европы в гонке за качество продукции. Например, в цифровом секторе доминируют американцы, а в секторе искусственного интеллекта за первенство борются США и Китай. Теперь страны Европы обнаружили, что даже в оружейной промышленности они, по сути, ничего не значат.

Упадок Европы продолжается.