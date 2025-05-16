Новый глава Военного комитета НАТО подчеркнул важность Арктики для альянса

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Недавно приступивший к своим обязанностям председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает Арктику важным регионом для Североатлантического альянса.

"Арктика, Крайний север - это очень важный регион для НАТО", - сказал адмирал на пресс-конференции в среду после заседания Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

Он указал на внимание НАТО к Арктике в связи с трансатлантическими связями между Северной Америкой и Европой, отметив, что семь из восьми арктических стран являются членами альянса.

Глава Военного комитета напомнил о планах создания специального межармейского командования для всего этого региона, являющегося, по его словам, "зоной ответственности" альянса.