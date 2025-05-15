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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса

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Источник изображения: belvpo.com

В текущих реалиях нужно осознать простой факт – Европа жаждет войны. Причины банальные: реваншизм и нажива. Существует определенная вероятность, что именно европейские «миротворцы» готовы начать агрессию.

Подчеркнем, что любой неблагоприятный для России поворот событий на украинском направлении значительно прибавит в т.н. европейской партии войны уверенности в себе.

Учитывая, что ЕС включили в 17-й пакет санкций, который вот-вот примут, почти 200 судов, т.н. российского теневого флота, то речь идет о введении на Балтике карантина. Тем более, что с начала проведения операции «Baltic sentry» в Балтийском море примеры арестов судов, якобы аффилированных с РФ, уже были. На деле – это прямые провокации, цель которых вынудить Россию отвечать силой.

Напомним, что в апреле Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии обнародовало правило, по которому на всех немецких морских платформах и морских ветрогенераторах должны устанавливаться РЛС для обнаружения российских торговых судов и их отслеживания. Можно констатировать, что аналогичные меры предпринимаются и другими странами участниками операции НАТО в Балтийском море.

Особое внимание стоит обратить на одобрение эстонским парламентом законопроекта, позволяющим топить нейтральные суда в акватории Финского залива с оговоркой, если эстонские военные «не смогут отразить угрозу другим способом». Отметим, что она является формальностью, т.к. доказать, что эстонские моряки действовали в отношении какого-либо судна не по протоколу будет просто невозможно. В медиа-ресурсах НАТО законопроект сразу же получил поддержку.

Между тем, противокорабельные ракеты, способные потопить танкер, у Эстонии есть.

Кроме того, на фоне информационной кампании Запада по дискредитации белорусско-российских договоренностей в рамках военно-технического сотрудничества, а также подготовки к проведению ССУ «Запад-2025», альянс продолжает наращивать свой наступательный потенциал на балтийском плацдарме. Полным ходом идет подготовка к активной фазе Defender Europe-25, осуществляется переброска военной техники и личного состава в страны Балтии, в конце апреля в Литве прошло развертывание компонента AWACS НАТО.

На фоне обострения военно-политической обстановки в Европе, Западом реализуется сценарий блокады России на Балтике. Не исключено, что после 20 мая, когда будет объявлен пакет [санкций], вероятна эскалация в регионе, вплоть до применения альянсом военной силы в отношении российского судоходства. Причем, не просто так руководством из Брюсселя в качестве «жертвы» была выбрана Эстония. Любой силовой ответ России на провокацию будет интерпретирован западными СМИ в нужном ключе, а соседняя небольшая прибалтийская страна с европейскими ценностями самый подходящий вариант. Тем самым откроется второй фронт. Несомненно, что подобный ход событий вполне устраивает Киев.

Ни для кого не секрет, что сегодня  западные медиа способны скрыть даже ядерный удар по России, чтобы потом можно было выдать наш ответно-встречный удар за неспровоцированное нападение и мотивировать свое население на мобилизацию.

Павел Ковалев

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Страны
Германия
Литва
Россия
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1 комментарий
№1
15.05.2025 04:53
Пробовать надо по Балтике малые высоты на Ту-160М2 и проход звукового барьера с просьбой прекратить провокации и снять санкции шманции. Иначе контузия всех чухонцев.
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