Германская компания представила сеть из роя подводных дронов

Германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов

Германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов, работающую с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Defense News.

По данным разработчика, представленная система позволит обнаруживать вражеские подводные и надводные корабли, находящиеся в море в течение нескольких месяцев. В основе сети лежит система ИИ на основе инструмента, получившего название Lura, который обрабатывает акустические данные подводной среды, получаемые беспилотниками SG-1 Fathom.

Ранее источники газеты «Известия» сообщили, что морские полки беспилотных систем создают в составе Военно-морского флота (ВМФ) России.

В апреле издание со ссылкой на военное ведомство рассказало, что для спецназа ВМФ РФ создали подводный буксировщик, оснащенный малошумным двигателем.