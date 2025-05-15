18 тысяч роботов к 2025: Huawei и UBTech Robotics запускают фабрику будущего

Bank of America предсказывает 3 млрд роботов к 2060 году

Китайские технологические гиганты Huawei и UBTech Robotics объявили о стратегическом партнёрстве, направленном на массовое внедрение человекоподобных роботов в промышленность и бытовой сектор. Соглашение, подписанное в Шэньчжэне, предполагает совместную разработку решений на базе процессоров Ascend и Kunpeng от Huawei, облачных вычислений и генеративного ИИ. UBTech Robotics, в свою очередь, предоставит опыт в создании робототехники. В рамках сотрудничества будет создан инновационный центр для исследований в области «воплощённого интеллекта» — интеграции когнитивных функций в физические роботизированные системы, что требует синхронизации алгоритмов, датчиков и систем управления в реальном времени.

К 2025 году компании планируют выпустить 18 тыс. роботов, а к 2030 году — увеличить объёмы до миллиона единиц. Прогнозы Bank of America Global Research указывают, что к 2035 году ежегодные поставки могут превысить 10 млн устройств. Консалтинговая фирма LeadeRobot прогнозирует рост китайского рынка робототехники до 5,3 млрд юаней (около 665 млн евро) уже в 2025 году. Глава UBTech Robotics Чжоу Цзянь подтвердил, что в 2025 году будет выпущено более 1000 роботов.

Инициатива поддерживает государственную стратегию Китая по автоматизации промышленности, которая призвана компенсировать последствия старения населения и снижения рождаемости. Например, на заводе Zeekr в Нинбо роботы уже заменяют квалифицированных рабочих, выполняя задачи с высокой точностью. Власти также поощряют аренду роботов и сбор данных об их использовании для анализа. Символичным событием стал пекинский полумарафон в апреле 2025 года, где 20 роботов соревновались с 12 тыс. участников.

Bank of America выделяет три этапа развития отрасли: промышленная автоматизация (2025–2027), коммерческие и образовательные услуги (2028–2034) и бытовое использование (с 2035 года). К 2060 году, по оценкам аналитиков, в мире могут работать 3 млрд человекоподобных роботов. Несмотря на вызовы — высокую стоимость, зависимость от импортных компонентов и сложность технологий — альянс Huawei и UBTech Robotics демонстрирует амбиции Китая в отношении роботизированного будущего.