"Калашников": серийные поставки РПЛ-20 могут начаться в ВС РФ в 2025 году

Главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев подчеркнул, что "сам пулемет только-только появился"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 мая. /ТАСС/. Серийные поставки новейшего российского пулемета РПЛ-20 калибра 5,45 мм могут начаться уже в 2025 году, сообщил журналистам главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.

"Сам пулемет только-только появился, и в этом году он в уже серийных объемах должен поступить в войска", - сказал конструктор.

Он добавил, что каждый пулемет будет комплектоваться специальным устройством для более быстрого снаряжения ленты патронами. Пулемет снаряжается лентами на 100 или 200 патронов.

"Почему появился этот пулемет - потому что возникла реальная потребность в вооружении в первую очередь штурмовых подразделений легким пехотным пулеметом, который позволял бы вести интенсивный огонь длительной стрельбой, при этом стрельба предполагалась из неустойчивых положений, а не как единый пулемет (пулеметы, использующие винтовочный патрон, огонь из которых ведется в основном с сошек - прим. ТАСС)", - отметил Уржумцев.