«Невидимки» на поле боя.

Как средства маскировки помогают скрыть военные объекты от вражеских средств обнаружения

Боевой опыт специальной военной операции со всей очевидностью показал, что любая боевая техника как на поле боя, так и в ближайшем тылу, является приоритетной целью для противника. Для ее обнаружения сегодня используется огромный арсенал различных технических средств. Это разведывательные дроны-беспилотники, спутники, самолеты-разведчики, мобильные разведгруппы, а также всевозможные комплексы самой разнообразной радиолокационной, радиоэлектронной, инфракрасной (тепловой), оптической высокоточной разведывательной аппаратуры.

Как же защитить боевую технику и личный состав от вражеских средств обнаружения? В сложной обстановке необходимо прибегать к эффективной маскировке, которая бы обеспечивала комплексную защиту как самих бойцов, так и боевой техники. Но как это сделать? Возможно ли, к примеру, так замаскировать танк, чтобы враг не смог его обнаружить до момента вступления в бой, и обеспечить его малозаметность для противника уже в ходе самого боя?

Как показал боевой опыт, средства защиты и маскировки в настоящее время переживают очередной этап своего развития. В данной статье мы расскажем о новых методах маскировки и пассивной защиты боевой техники и личного состава, которые состоят на вооружении или разрабатываются в настоящее время.

Абонент в «сети»

Любой военный специалист знает, что нужно не только противодействовать вражеским средствам разведки, но и различными способами и методами срывать разведывательную деятельность противника. Это является одним из важнейших факторов победы в современном бою. И здесь маскировка техники, личного состава, военных объектов имеет очень большое значение.

Применяемые маскировочные средства должны максимально возможно скрывать объект, затруднять или полностью исключать его обнаружение оптическими, радиолокационными, инфракрасными и визуальными разведывательными средствами противника. Что же для этого применяют?

Прежде всего, сегодня, как и многие десятилетия до того, в наших войсках имеются на снабжении и широко используются различного рода комплекты на основе маскировочных сетей. С их помощью боевые машины, военные объекты, штабы, командные пункты, дзоты, блиндажи, опорные пункты и т.д. маскируются путем превращения в некие ландшафтные элементы, не различимые на фоне окружающих объектов. При этом современные технологии и материалы, из которых производится защитно-маскировочное покрытие, позволяют получить защиту от наблюдения разными средствами.

Маскировочные средства. Источник: Минобороны РФ

Наиболее массовыми маскировочными средствами, находящимися на снабжении Вооруженных сил РФ, являются комплекты серии МКТ, предназначенные для защиты неподвижных объектов. Российскими предприятиями создано несколько моделей, отличающихся размерами, конфигурацией, формой и расцветкой маскировочных элементов. Все комплекты МКТ устойчивы к воде, температурным перепадам, атмосферным осадкам, моющим средствам и ГСМ.

Взяв за основу определенное количество маскировочных комплектов типа МКТ, возможно сформировать из них увеличенные комплекты УМВ. Это универсальные маскировочные возимые комплекты, которые уже предназначаются для защиты крупногабаритной боевой техники, передвижных или стационарных военных объектов.

Незаменимая «Накидка»

В настоящее время на снабжении сухопутных войск нашей армии и некоторых других видов и родов Вооруженных сил РФ состоят изделия, выполненные из специального защитного материала «Накидка». Этот материал был разработан специалистами НИИ стали, входящего в концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех. Материал «Накидка» значительно снижает уровень заметности танков, БМП, БТР, САУ и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн.

Комплект защищает объект от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, в то же время его деформирующая раскраска обеспечивает и определенный уровень маскировки от оптических средств наблюдения. Данное маскировочное изделие уже запущено в серийное производство и поступает для использования в условиях боевых действий.

Военные эксперты отмечают, что оснащение «Накидкой» российских танков, БМП и других боевых машин значительно повышает их живучесть на поле боя, защищает от обнаружения, а значит, и от поражения западным оружием, которое активно применяет противник в зоне проведения СВО. Как отметили в Ростехе, «сегодня „Накидка“ становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий».

Оснащение «Накидкой» российских танков. Источник: Концерн «Калашников»

По информации НИИ стали, применение «Накидки» позволяет на 30% сократить вероятность обнаружения боевой машины при помощи оптики или приборов ночного видения. Вероятность обнаружения и захвата инфракрасными разведывательными приборами и ИК-головками самонаведения падает уже в два-три раза. Вероятность обнаружения радиолокационными средствами сокращается в шесть раз. Соответствующим образом уменьшается и дистанция уверенного опознавания боевой машины.

Маскировочное покрытие «Накидка» представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения танка в несколько раз, так что машина практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники, кроме этого, данный спецматериал может быть выполнен в камуфлирующих цветах, дополнительно снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.

Первый заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков в беседе с РИА Новости заявил, что специальное покрытие «Накидка» хорошо защищает российские танки от спутниковой и авиационной разведки. Комплекты «Накидка» уже применяются в зоне проведения специальной военной операции. Такой защитой оборудован танк Т-90М, заслуженно признанный военными экспертами одним из лучших в мире по результатам боевых действий. «Накидками» могут оснащаться практически все основные танки, которые используются в зоне боевых действий: Т-72Б/Б3, Т-80БВ. Кроме этого, существует принципиальная возможность оборудования «Накидкой» САУ, бронетранспортеров и БМП, а также иной армейской техники.

Разработчики «Накидки» отмечают, что вместе с ней могут применяться и другие поглощающие материалы и покрытия, что еще больше повышает эффективность маскировки. Снижение заметности в оптическом диапазоне достигается применением деформирующего окрашивания техники специальными эмалями.

Покрытие данным материалом помогает разогретой машине слиться с окружающей местностью и пропасть из поля зрения оптико-электронных систем. Это также позволяет сбить с толку тепловые системы наведения ракет таких комплексов, как Javelin. Разработчики «Накидки» утверждают, что комплект делает практически невозможным эффективное применение высокоточного оружия по технике, укрытой им.

Продолжение следует...