GRSE передала ВМС Индии первый противолодочный корабль ASW-SWC

ЦАМТО, 14 мая. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 8 мая церемонии передачи командованию ВМС страны первого из восьми заказанных противолодочных кораблей для мелководного фарватера ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft).

Мероприятие состоялось на верфи Larsen & Toubro (L&T) Shipbuilding в Каттупалли.

Новый корабль "Арнала" спроектирован и построен Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) совместно с L&T Shipbuilding. Доля национальных комплектующих в конструкции корабля превышает 80%.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на строительство 8 кораблей ASW-SWC Министерство обороны Индии заключило с компанией GRSE 29 апреля 2019 года. Его стоимость составила 63,11 млрд. рупий (около 901,5 млн. долл. на момент заключения). Днем позже МО Индии заключило аналогичный контракт на строительство 8 кораблей с компанией Cochin Shipyard Limited (CSL). Строительство кораблей на предприятии CSL началось в декабре 2020 года.

GRSE реализует проект совместно с Larsen & Toubro (L&T). Компании построят по четыре корабля. Резка стали для головного корабля серии началась 31 декабря 2020 года, закладка киля состоялась в августе 2021 года. Спуск "Арнала" на воду прошел 20 декабря 2022 года. Второй корабль серии, "Андрот", был спущен на воду 21 марта 2023 года. Спуск на воду седьмого корабля, "Абхай", состоялся в октябре 2024 года. Киль восьмого корабля был заложен в мае 2024 года.

Как планируется, 16 кораблей класса "Арнала" (ASW-SWC) заменят противолодочные корветы класса "Абхай" (Проект 1241 PE / "Паук-2"), принятые на вооружение ВМС Индии в период 1989-1991 гг.

ASW-SWC будут применяться для противолодочной борьбы в прибрежных водах совместно с самолетами, а также ведения разведки, постановки мин. Они также могут использоваться для поисково-спасательных операций и в конфликтах низкой интенсивности.

В результате реализации проекта ВМС получат корабли длиной 77,6 м, шириной 10,2 м, осадкой 2,7 м, водоизмещением около 900 т, способные развивать скорость до 25 узлов. Дальность хода составит 1800 морских миль на скорости 14 узлов. Экипаж корабля – 57 человек. Ожидается, что в состав вооружения войдут торпеды, ракеты и два 12,7-мм пулемета.