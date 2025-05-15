Балтийский флот провел учения по поиску и захвату целей в ночное время

Операторы FPV-дронов перенимали практический опыт специалистов - участников СВО, сообщили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Учения операторов FPV-дронов по поиску и захвату целей "неприятеля" в дневное и ночное время суток провел Балтийский флот в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота. Свой практический опыт передавали специалисты - участники СВО.

"Операторы FPV-дронов подразделений охраны Балтийского флота провели учения по поиску и захвату целей в дневное и ночное время суток на полигонах в Калининградской области. Под руководством военнослужащих - участников СВО были отработаны техника поиска, наведения, сопровождения и захвата цели с помощью FPV-дронов которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, позволяющими обнаружить замаскированного противника даже в темное время суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, в дневное и ночное время операторы беспилотников отработали элементы пилотирования FPV-дронов в лесном массиве, а также в городской местности, что требует особых навыков и высокого мастерства, отметили в пресс-службы.

По данным военных, более 100 военнослужащих уже прошли курс обучения по управлению и применению FPV-дронов под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт применения ударных БПЛА в зоне проведения специальной военной операции.

"Главными задачами операторов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются поиск, идентификация и уничтожение надводных и наземных объектов в районах базирования сил Балтийского флота", - подчеркивает пресс-служба. Также подразделения БПЛА выполняют задачи по визуальному контролю за мероприятиями боевой подготовки на флоте, по уточнению рельефа местности, а также производят оценку состояния объектов военной инфраструктуры.

БПЛА, стоящие на вооружении подразделений Балтийского флота, значительно повышают их возможности по противодействию диверсантам на объектах флота в местах базирования и на прилегающей акватории, констатировала флотская пресс-служба.