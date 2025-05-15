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ТАСС

"Калашников" поставит в войска РФ крупную партию укороченных АК-12

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Автоматы Калашникова АК-12
Автоматы Калашникова АК-12.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев отметил, что укороченный АК-12 предназначен для вооружения штурмовых подразделений

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 мая. /ТАСС/. Крупная партия новейших укороченных автоматов Калашникова АК-12 поступит в российские войска весной 2025 года. Об этом заявил журналистам главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.

"В первую очередь укороченный АК-12 предназначен для вооружения штурмовых подразделений. Данная вариация автомата активно проходила войсковую апробацию в 2024 году, по итогам которой Минобороны РФ был сформирован заказ на достаточно крупную партию, которая должна уже весной текущего года поступить в войска", - заявил Уржумцев.

Ранее в концерне заявляли, что укороченные АК в первую очередь рассматриваются для вооружения операторов беспилотников, водителей автобронетехники, связистов и прочих военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным видом вооружения. 

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