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Flotprom

В Финляндии заложили второй корвет нового поколения

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На финской верфи Rauma Marine Constructions заложили второй многоцелевой корвет класса "Похъянмаа", предназначенный для ВМС Финляндии. Как уточняет Naval News, постройка корабля стартовала в октябре 2024 года с резки первого металла.

Помимо сотрудников верфи на церемонии закладки присутствовали представители Командования логистики Сил обороны Финляндии, национальных ВМС, шведского поставщика систем вооружения Saab и классификационного общества Lloyd's Register.

Закладка второго корвета класса "Похъянмаа", Финляндия

Finnish defence forces


Напомним, что киль первого многоцелевого корвета нового поколения заложили в апреле 2024 года, а сборка корпуса завершилась в декабре того же года. Сейчас корабль готовят к спуску на воду.

Rauma Marine Constructions (RMC) и ее дочерняя компания Defence Oy получили заказ на постройку четырех корветов класса "Похъянмаа" в рамках проекта Squadron 2020. Предполагалось, что производство первого из них стартует в 2022 году, а все корабли поступят на вооружение до 2027 года. Однако проект забуксовал из-за нехватки квалифицированных специалистов, что повлияло на сроки завершения проектирования и перехода к производству кораблей. Сейчас ожидаемые сроки завершения программы – 2029 год.

Корветы класса "Похъянмаа" заменят в составе ВМС Финляндии четыре быстроходных ракетных катера типа "Раума", построенные в начале 1990-х годов, а также три постановщика мин, в том числе бывший флагманский корабль финского флота "Похъянмаа", списанный девять лет назад.

В дополнение к оборонительным задачам новые корветы должны защищать торговое судоходство и морскую инфраструктуру. Условия эксплуатации в Балтийском море потребовали предусмотреть малую осадку (5 метров) для действий в водах финского архипелага, а также ледовый класс, позволяющий выполнять задачи зимой.

Длина кораблей составит 114 метров, ширина – 16,5 метра, водоизмещение – 3800 тонн. Заявленная численность экипажа – 73 человека (вместимость – 120 человек). Суммарная мощность комбинированной дизель-электрической и газотурбинной двигательной установки составит 29 МВт. Скорость – 26 узлов, автономность – две недели.

В состав вооружения корветов включены 57-мм орудия "Бофорс", противокорабельные ракеты "Габриэль-5" производства Israel Aerospace Industries, зенитные ракеты RIM-162 ESSM от американской Raytheon, а также легкие 323-мм торпеды и дистанционно управляемые 12,7-мм боевые модули от шведской Saab.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Продукция
RIM-162 ESSM
Компании
IAI
Raytheon
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