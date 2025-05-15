Войти
Военное обозрение

Польша получит собственную спутниковую систему разведки в рамках подписанного с финнами контракта

282
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польша получит собственную спутниковую систему, позволяющую получать разведывательную информацию. Как сообщает Министерство национальной обороны, агентство по вооружениям военного ведомства республики подписало контракт с финской аэрокосмической компанией ICEYE.

Финны выведут на орбиту в рамках соглашения спутники, использующие радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR), позволяющие делать снимки земли в высоком разрешении даже при сильной облачности. Первые данные Варшава должна будет получить уже в 2027 году. Кроме того, поляки получат доступ еще и к французской спутниковой группировке Pleiades Neo. Это тоже входит в соглашение.

Контракт на поставку спутниковой системы наблюдения за Землей на сумму почти 900 миллионов злотых (235 млн долларов) между государственным сектором и компанией ICEYE подписан,

- заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польша давно хотела обзавестись собственной системой спутниковой разведки, чтобы не зависеть от партнеров по НАТО. На сегодняшний день у Варшавы нет ни одного спутника на орбите. Однако эта ситуация скоро поменяется. В декабре прошлого года Минобороны страны подписало контракт на поставку четырех разведывательных микроспутников. Первый из них уйдет на орбиту в этом году, еще три — в следующем. Еще два спутника предоставят французы из Pleiades Neo, как и говорилось выше. Они же обучат польских специалистов и предоставят им доступ к спутниковой системе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 11:44
  • 8879
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 11:44
  • 212
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.05 06:18
  • 8
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 15.05 04:53
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 15.05 01:06
  • 0
Ответ на "Россия изменила правила ведения войны. И НАТО пришлось признать поражение (Business Insider, Германия)"
  • 14.05 19:54
  • 0
Ответ-2 на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 18:30
  • 0
Ответ на ""Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО"
  • 14.05 17:37
  • 0
Ответ на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 14:37
  • 0
Выборы в Польше: исход решится во втором туре
  • 14.05 05:29
  • 2
"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО
  • 14.05 05:00
  • 0
Что в СССР было и реально "участвующим в бою", и "не имеющим аналогов/на уровне лучших аналогов/превосходящим аналоги".
  • 14.05 00:36
  • 2
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 23:54
  • 0
О роли Войны, репараций, трофеев, lend-lease'а, международного сотрудничества для развития СССР, в том числе в военной области.
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников