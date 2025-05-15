Польша получит собственную спутниковую систему разведки в рамках подписанного с финнами контракта

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Польша получит собственную спутниковую систему, позволяющую получать разведывательную информацию. Как сообщает Министерство национальной обороны, агентство по вооружениям военного ведомства республики подписало контракт с финской аэрокосмической компанией ICEYE.

Финны выведут на орбиту в рамках соглашения спутники, использующие радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR), позволяющие делать снимки земли в высоком разрешении даже при сильной облачности. Первые данные Варшава должна будет получить уже в 2027 году. Кроме того, поляки получат доступ еще и к французской спутниковой группировке Pleiades Neo. Это тоже входит в соглашение.

Контракт на поставку спутниковой системы наблюдения за Землей на сумму почти 900 миллионов злотых (235 млн долларов) между государственным сектором и компанией ICEYE подписан,

- заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польша давно хотела обзавестись собственной системой спутниковой разведки, чтобы не зависеть от партнеров по НАТО. На сегодняшний день у Варшавы нет ни одного спутника на орбите. Однако эта ситуация скоро поменяется. В декабре прошлого года Минобороны страны подписало контракт на поставку четырех разведывательных микроспутников. Первый из них уйдет на орбиту в этом году, еще три — в следующем. Еще два спутника предоставят французы из Pleiades Neo, как и говорилось выше. Они же обучат польских специалистов и предоставят им доступ к спутниковой системе.