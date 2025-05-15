Конфликт Индии и Пакистана доказал превосходство оружия России и Китая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сфотографировался на фоне купленных у России комплексов С-400 на авиабазе Адампур и похвалил российскую систему за беспрецедентную мощь. В ходе очередного обострения конфликта также проявили себя пакистанские истребители J-10C китайского производства. Как полагают эксперты, теперь Россия и Китай начнут усиливать позиции на рынке оружия, потому что дорогая западная продукция не оправдала потраченных средств.

Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди во время речи перед военными особо отметил закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-400, сыгравшие важную роль в ходе операции "Синдур" против Пакистана.

В ходе визита на авиабазу Адампур в штате Пенджаб Моди сфотографировался на фоне комплекса С-400. Премьер специально прибыл на объект, чтобы лично опровергнуть заявления пакистанской стороны об уничтожении этой базы ВВС, где также находятся российские истребители МиГ-29.

"Будь то традиционная индийская система ПВО, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы <...> Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400", – сказал премьер Индии. Моди отметил также, что у Индии есть доступ к передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять.

По данным индийских СМИ, Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 "Триумф" в октябре 2018 года. Всего было заказано пять полковых комплектов. В одном полку от двух до четырех дивизионов, в каждом из которых может быть от восьми до двенадцати пусковых установок.

Резкое обострение в отношениях между Индией и Пакистаном произошло на прошлой неделе. Индия объявила о проведении военной операции "Синдур" в ответ на террористическую атаку в Пахалгаме, в результате которой погибли более 20 человек. В ответ Пакистан начал контрнаступательную операцию "Баньян уль-Марсус". В субботу стороны объявили о прекращении боевых действий.

По мнению западных аналитиков, этот конфликт заставляет изменить взгляд на китайское оружие. После атаки со стороны Индии Пакистан поднял в воздух свои китайские истребители J-10C. По данным Исламабада, всего было сбито пять индийских истребителей, включая французский самолет Rafale, стоимость которого превышает 200 млн евро. В Нью-Дели эти данные не комментировали, но в СМИ появились фотографии с места падения французского истребителя и эвакуации обломков.

Как пишет Bloomberg, рыночная капитализация китайского производителя самолетов увеличилась на 7,6 млрд долларов. Также на территории Индии были обнаружены обломки китайских ракет класса "воздух – воздух" PL-15. Это позволяет предположить, что оружие размещалось на J-10C и тоже доказало эффективность в своем первом известном боевом применении. С максимальной скоростью более пяти Махов PL-15 является конкурентом западным ракетам такого же класса.

По мнению экспертов, несколько дней конфликта показали, что Россия и Китай сделали правильную ставку на массовое и сравнительно дешевое вооружение. Это, в свою очередь, ударит по западным производителям "дорогих" вооружений и те страны, которые сделали ставку на "маленькую умную армию".

"Индия не рассчитывала, что пакистанские истребители J-10C четвертого поколения в комплексе с дальнобойными ракетами так покажут себя. Сочетание дальнего локационного обнаружения, дальнобойных ракет и самих истребителей смогло неплохо отработать по индийским самолетам Rafale поколения 4++. Теперь Индия будет серьезно пересматривать подходы к своим военно-воздушным силам", – полагает военный аналитик Алексей Анпилогов.

Эксперт напомнил, что контракт на сумму около 7,4 млрд долларов включал поставку Индии 22 одноместных и четырех двухместных французских самолетов. По его словам, в результате очередного обострения на индо-пакистанской границе проявился сразу целый комплекс новых подходов и стратегий в введении конфликта.

"Также неплохо проявили себя индийские гиперзвуковые ракеты "БраМос" (это оружие разрабатывалось совместно с Россией), которые прорвали оборону Пакистана, основанную на китайских ракетных комплексах – аналогах российской системы С-300. Внесли свою лепту и китайские беспилотники дальнего радиуса действия, пакистанские оперативно-тактические ракетные комплексы и так далее", – перечислил спикер.

Эти несколько дней противостояния лишний раз доказали то, что стало понятно в ходе специальной военной операции (СВО) – дорогое оружие не всегда самое эффективное: "Система ПВО Индии отработала хорошо, потому что она была построена на основе комплексного подхода. Кроме российских С-400, были еще модернизированные самими индийцами комплексы "Бук"".

Как отмечает Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, если России удастся снизить стоимость комплекса С-400, то он "может стать хорошим выбором для не совсем бедных стран".

"Всегда хорошо, когда комплекс отлично показывает себя во время военного конфликта, но С-400 – это довольно дорогая система. Мощный эффект от этого мы, скорее всего, увидим в случае завершения конфликта на Украине – после того, как Россия сможет массово поставлять свои зенитные ракетные комплексы на зарубежные рынки", – считает Куприянов.

Собеседник тоже подчеркивает, что китайский истребитель J-10C проявил себя в связке с ракетным вооружением: "Скорее всего, это будет хорошая реклама для поставок китайских истребителей за рубеж".

При этом Куприянов возразил западным экспертам по поводу того, что характеристики J-10C могут не отражать общие военные возможности Китая, а экспорт оружия из КНР якобы страдает от дефектов и проблем с качеством. По его мнению, Пекин обязательно воспользуется успехами пакистанской армии для продвижения своего оружия на рынок.

"Сейчас все больше растет потребность в качественном, но дешевом оружии. На этом фоне Китай представляется очень опасным конкурентом для всех игроков, если речь идет о новых развивающихся рынках. Для какой-нибудь африканской страны, у которой нет средств на западный истребитель последнего поколения, китайский самолет с вооружением и подготовкой персонала – это хороший выбор", – рассуждает Куприянов.

По мнению Анпилогова, после достигнутого перемирия между Индией и Пакистаном финансовые потери понесут западные производители вооружений, а также те страны, которые сделали ставку на "маленькую умную армию": "Западное оружие показало себя в этом конфликте хуже всего. А выиграют те, кто сможет производить массовое и достаточно дешевое оружие. Это прежде всего Россия и Китай. Даже КНДР выиграет, которая тоже исповедует такой же подход".

Андрей Резчиков