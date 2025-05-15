"Калашников" покажет дрон-камикадзе "КУБ-2" на выставке в Белоруссии

Выставка пройдет в Минске с 21 по 24 мая

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит беспилотные летательные аппараты, в том числе дрон-камикадзе "КУБ-2", а также линейку стрелкового оружия на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Белоруссии. Об этом заявил генеральный директор концерна "Калашников" Алан Лушников в ходе мероприятия в стрелковом комплексе в подмосковном парке "Патриот".

"Наши взаимоотношения с Белоруссией очень теплые, это наш стратегический партнер и союзник. Взаимодействие наших стран находится на высоком уровне. Мы очень активно взаимодействуем с Белоруссией как с заказчиком. На выставке в Минске мы покажем нашу традиционную линейку - это стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, в том числе "КУБ-2", - сказал Лушников.

Выставка пройдет в Минске с 21 по 24 мая.