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ТАСС

"Калашников" показал новейшие укороченные автоматы АК-12 и АК-15

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Автомат АК-12
Автомат АК-12.
Источник изображения: © Официальный сайт группы компаний "Калашников"

Новинки уже применяются в ходе СВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" впервые в России презентовал новейшие укороченные и малогабаритные модификации автоматов АК-12 и АК-15, передает корреспондент ТАСС с мероприятия в стрелковом комплексе концерна в подмосковном парке "Патриот".

"Сегодня мы представляем несколько интересных изделий, это продолжение наших новейших автоматов АК, идет дальнейшее развитие - добавление различных опций, и в том числе различные форм-факторы", - заявил генеральный директор концерна Алан Лушников.

Новые автоматы уже применяются в ходе спецоперации.

Ранее в концерне заявляли, что укороченные АК в первую очередь рассматриваются для вооружения операторов беспилотников, водителей автобронетехники, связистов и прочих военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным видом вооружения. 

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Страны
Россия
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АК-12
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