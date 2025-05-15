В РФ впервые показали ручные пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7

Пулеметы представлены в калибрах 5,45-мм и 7,62 мм

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 мая. /ТАСС/. Новые ручные пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7 впервые представили в России в рамках мероприятия в стрелковом комплексе концерна "Калашников" в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.

"Это развитие нашей линейки под выполнение задачи заказчика. Мы должны дать нашим заказчикам наилучшее решение для их боевых задач. В калибре 5,45 есть все возможные форм-факторы, в том числе и пулемет", - заявил журналистам генеральный директор концерна "Калашников" Алан Лушников.

Пулемет РПЛ-7 разработан под патрон калибра 7,62 мм образца 1943 года и предназначен для поражения живой силы противника. Новый 5,45-мм ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием предназначен для огневой поддержки штурмовых подразделений.