Проект самолета "Байкал" закрыт - Трутнев

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил о прекращении работы над проектом самолета "Байкал" в ходе заседания комитетов в Госдуме РФ в среду.

"У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", - сказал он.

Он также добавил, что "малой авиации, к сожалению, практически нет".

В феврале газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что проект создания "Байкала" может быть заморожен из-за конструктивных проблем самолета.

Тендер Минпромторга на разработку "Байкала" в 2019 году выиграла структура "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) - ООО "Байкал Инжиниринг". Первые три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. В рамках госконтракта от сентября 2022 года были изготовлены три опытных образца отечественного двигателя ВК-800СМ и пять - воздушного винта АВ-901, проведены их предварительные испытания.

В 2024 году на фоне необходимости замены импортных систем "Байкала" на отечественные развернулась дискуссия относительно значительного удорожания машины. В частности, с критикой стоимости самолета выступал Трутнев, заявлявший о том, что цена достигла 455 млн рублей. Вопрос был вынесен на уровень президента РФ Владимира Путина, после чего власти сообщили о том, что стоимость машины может составить порядка 260 млн рублей.

В марте 2025 года Минпромторг РФ объявлял конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по доработке самолета "Байкал". Предполагалось, что работы будут завершены до 17 декабря 2027 года. Их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд рублей.