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Военное обозрение

«Ситуация зашла в тупик»: Постпред президента на Дальнем Востоке Трутнев заявил, что самолёта ЛМС-901 «Байкал» у России «не будет»

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация с разработанным на смену легендарному Ан-2 «Кукурузник» новым легким многоцелевым самолетом ЛМС-901 «Байкал» зашла в тупик, производство самолета не ожидается. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Зампред правительства РФ выступил на расширенном заседании Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике, где заявил, что ситуация с самолетом ЛМС-901 «Байкал» зашла в тупик, его производство не ожидается. Немного непонятно, Трутнев говорит о каком-то временном промежутке или проект окончательно ушел в корзину, даже не добравшись до сертификации?

Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2,

- заявил полпред президента.

Тут стоит отметить, что в начале марта Минпромторг заявил, что проект самолета ЛМС-901 «Байкал» закрыт не будет, объявив конкурс на выполнение ОКР на доработку самолета под необходимые требования. Срок выполнения работ — 17 декабря 2027 года. Самолету необходимо поменять двигатель и винт на отечественные без потери характеристик.

О том, что проект ЛМС-901 «Байкал» может быть закрыт, заговорили в феврале этого года. Самолет столкнулся с рядом конструктивных проблем, на устранение которых может уйти до 5 лет и весьма большая сумма в пределах 10 млрд рублей. Тогда как новый двигатель для Ан-2 обойдется в 1,8 млрд.

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Ан-2
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Минпромторг РФ
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