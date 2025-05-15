Президент Бразилии Лула да Силва встретился с руководством китайской корпорации NORINCO

ЦАМТО, 14 мая. В ходе официального визита в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в Пекине с генеральным директором китайской корпорации NORINCO Ченом Фубо.

Как сообщает Infodefensa.com, переговоры были в основном сосредоточены на финансовом и производственном восстановлении бразильской компании Avibras Industria Aeroespacial S/A.

Китайская промышленная корпорация организовала эту встречу с бразильским президентом, чтобы обсудить предложения NORINCO по восстановлению компании Avibras Industria Aeroespacial S/A, которая переживает длительный финансовый кризис, с целью использовать Avibras и ее возможности в качестве базы для доступа к бразильскому и южноамериканскому оборонным рынкам.

Издание отмечает, что в случае, если Avibras перейдет под контроль Китая, NORINCO станет владельцем единственного на континенте завода, который, помимо прочих технологий, способен проектировать, испытывать, сертифицировать и производить крылатые ракеты класса "земля-земля" с дальностью полета 300 км, а также управляемые и неуправляемые ракеты с дальностью полета от 60 км до 150 км, в частности систему "Астрос".

С увольняющимися ведущими специалистами и долгами на общую сумму около 700 млн. реалов (109,73 млн. евро) компания была парализована почти четыре года в то время, когда ее самый сложный продукт, крылатая ракета AV-MTC, находился в стадии завершения разработки. На данный момент проблема состоит в том, что необходимые для производства ракеты мощности устарели, а ресурсов для их восстановления в сложившейся ситуации нет. За последние четыре года большая часть квалифицированных сотрудников уволилась из компании.

Для NORINCO восстановление компании будет сложной задачей, поскольку китайской стороне придется немедленно инвестировать большой объем капитала, чтобы постепенно погасить долги по заработной плате, а также восстановить производственные мощности, в дополнение к разработке плана реструктуризации компании.

По мнению Infodefensa.com, учитывая успех китайских систем вооружения в недавнем конфликте между Пакистаном и Индией, имевшем глобальные последствия, а также многочисленные программы перевооружения бразильских Вооруженных сил и соседних стран, возобновление деятельности Avibras Aeroespacial может означать для Китая долгожданный выход на рынок Латинской Америки, который традиционно в значительной степени зависел от американских и европейских систем вооружения (в последнее время на латиноамериканском рынке активно работает и Южная Корея).

Предложение NORINCO включает программы переоснащения бразильских Сухопутных войск, включая бронетехнику и беспилотники, а также сопутствующие системы, такие как сенсорные блоки и боеприпасы для ударных БЛА, ракеты различного назначения (противотанковые, класса "воздух-воздух", класса "земля-земля", КР AV-MTC), артиллерийские системы, системы связи, РЛС, инженерное оборудование, стрелковое вооружение, боеприпасы и многое другое.

Военно-воздушные силы Бразилии могли бы получить доступ к боевым самолетам четвертого поколения с соответствующим вооружением, а также смогли бы приобрести системы ПВО дальнего действия на фоне медленной реализации программы поставки истребителей JAS-39 "Грипен" (за 10 лет было поставлено всего восемь самолетов).

Для Военно-морских сил Бразилии присутствие Китая может быть выгодным в плане быстрого приобретения боевых надводных кораблей основного класса, таких как фрегаты большого водоизмещения (от 4500 до 6000 т) с мощным вооружением.

Как ожидается, в конце мая – начале июня делегация NORINCO с ответным визитом посетит Бразилию для детальной проработки представленных предложений в сфере обороны и безопасности, а также в других областях, таких как нефть/газ и горнодобывающая промышленность.