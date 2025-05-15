ВС Бельгии намерены приобрести польские ПЗРК "Перун"

ЦАМТО, 14 мая. Министры обороны Польши и Бельгии Владислав Косиняк-Камыш и Тео Франкен подписали протокол о намерениях, предусматривающий расширение двустороннего военного сотрудничества.

Документ, подписанный по итогам переговоров, проведенных 12 мая в Скаржиско-Каменне, предусматривает, в частности, возможность закупки для ВС Бельгии от 200 до 300 переносных зенитных ракетных комплекса "Перун" польской компании MESKO. Системы предназначены для борьбы с самолетами, вертолетами, БЛА и ракетами противника.

В ходе переговоров министры обороны обсудили другие вопросы двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия в рамках ЕС и НАТО, а также темы, связанные с дальнейшей поддержкой Украины. Они также договорились об углублении военного сотрудничества, которое будет учитывать текущие вызовы в сфере безопасности и обороны.

Соглашение также касается сотрудничества в области подготовки личного состава. В частности, обучения пилотов и техников истребителей F-35A, которые недавно были приобретены Бельгией и Польшей. В настоящее время бельгийские и польские пилоты проходят подготовку в США.

Как сообщал ЦАМТО, ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант ПЗРК "Гром" (GROM), являющегося дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 м до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость ракеты – 560 м/с.

На текущий момент покупателями ПЗРК "Перун" являются ВС Польши, Эстонии, США, Норвегии. Планируются продажи ВС Словакии и Литвы. Несколько партий ПЗРК были безвозмездно переданы ВС Украины и применяются в боевых действиях против ВС РФ.