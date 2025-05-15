Медведчук: нет смысла останавливать боевые действия для переговоров

Весной 2022 года войска отвели от Киева, но мира не наступило, указал глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москве нет никакого смысла идти на примитивные уловки "коалиции желающих" и останавливать боевые действия, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Останавливать военные действия России нет никакого смысла, поскольку весной 2022 года они были остановлены ради мира и войска отведены от Киева, но мира не наступило. <...> Как может Москва опять пойти на эти примитивные уловки?" - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Он подчеркнул, что ультиматум России от так называемой коалиции желающих о прекращении огня лишь показывает, что "ума у этих деятелей оказалось не больше, чем у [Владимира] Зеленского, ведь если ультиматум не принят, то этим государствам для сохранения чести мундира нужно вступать в войну".

Однако, как отметил Медведчук, после того как президент России Владимир Путин проигнорировал уловки европейских руководителей, "в войну никто не вступил". "Вряд ли горе-руководители вообще понимали, насколько они приблизили мир к третьей мировой войне", - добавил он.

Теперь же, по мнению Медведчука, "коалиции желающих" приходится играть на два фронта: показывать президенту США Дональду Трампу, который хочет мирного урегулирования конфликта, что Зеленский - главный миротворец, а с другой стороны, делать все возможное, чтобы сорвать возможные переговоры и продолжать войну, выгодную Европе.

Предложения о переговорах

Президент России, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать там украинскую сторону.

Зеленский в свою очередь ранее заявлял, что Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные лидером России переговоры. Позднее Зеленский сообщил, что 15 мая лично будет в Турции и рассчитывает на встречу с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

10 мая президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на фоне сообщений о том, что европейские страны намерены в ближайшее время выступить с собственной инициативой о перемирии, схожей с американской. Там Макрон заявил, что прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено предлагаемым "коалицией желающих" перемирием на Украине на 30 дней. Он вновь выступил с угрозой введения очередных санкций против РФ в случае отказа от выдвинутой европейцами инициативы.