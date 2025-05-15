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ТАСС

Додик: Европа мечтает разделить Россию на части

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Милорад Додик
Милорад Додик.
Источник изображения: topwar.ru

Президент Республики Сербской отметил, что Украина - лишь плацдарм для этого

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Европа стремится разделить Россию на части и завладеть ее энергоресурсами, а Украина - всего лишь плацдарм для этого, заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Безусловно, только по наивности России того времени, во время распада Советского Союза, Украина стала самостоятельной. При этом уже тогда были видны цели Европы, которая на протяжении веков стремится двигаться на восток и овладеть Россией. А для этого ей необходимо разделить ее на части. Европа также хочет завладеть теми энергоресурсами, полезными ископаемыми, которые есть у России. А Украина в этом - всего лишь платформа", - сказал он.

"Вероятно, российское руководство того времени, отдавшее Крым, еще не осознавало этого и было наивным. Но сейчас видно, что подобное гибридное состояние не может функционировать", - констатировал Додик. "Все, что происходило на территории бывшей Югославии во время ее распада, было лишь подготовкой к тому, что происходит сегодня. Но уже тогда многие люди ясно осознавали, что происходит", - указал он.

Президент Республики Сербской отметил, что цели, которые ставит перед собой Россия на Украине, должны быть достигнуты.

"Что будет с Украиной - не знаю. Но могу точно сказать: цели, которые ставит перед собой российское руководство, должны быть достигнуты. Это касается и территорий, и вопросов демилитаризации, и денацификации на всей территории Украины", - подчеркнул Додик.

Полный текст интервью будет опубликован 17 мая. 

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