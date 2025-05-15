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ТАСС

ЦПК: все космонавты отряда Роскосмоса должны побывать спецкорами ТАСС на МКС

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Максим Харламов
Максим Харламов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов подчеркнул, что "ТАСС на МКС - это очень важный проект с точки зрения информирования россиян и людей за рубежом"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проект ТАСС на МКС важен для популяризации космоса в России и за рубежом, все участники отряда космонавтов Роскосмоса должны попробовать себя в роли специальных корреспондентов агентства в орбитальном корпункте. Об этом ТАСС заявил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов.

"На мой взгляд, ТАСС на МКС - это очень важный проект с точки зрения информирования россиян и людей за рубежом о том, чем занимается российский космос и какой мощный статус у нашего космоса. Убежден, что как минимум этот проект продлится до того момента, когда все космонавты-испытатели из отряда Роскосмоса станут спецкорами ТАСС, а их не много ни мало 24. Также мы готовим смену - четырех космонавтов-испытателей, поэтому объем работы у нас достаточно большой", - заявил Харламов.

Ранее в штаб-квартире агентства состоялась торжественная церемония награждения памятными медалями "ТАСС на МКС" космонавтов - спецкоров ТАСС. Награды были вручены заместителю начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, командиру отряда космонавтов Герою России Олегу Кононенко и космонавту Роскосмоса Герою России Ивану Вагнеру. Кононенко являлся спецкором агентства в ходе пятой космической экспедиции (сентябрь 2023 года - сентябрь 2024 года). Вагнер работал в орбитальном корпункте в рамках второй в карьере миссии на МКС (сентябрь 2024 года - апрель 2025 года).

О корпункте ТАСС на МКС

ТАСС и госкорпорация "Роскосмос" подписали меморандум о сотрудничестве 17 ноября 2021 года, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин, вторым - Олег Артемьев, третьим - Дмитрий Петелин, четвертым - заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, пятым - Иван Вагнер. С апреля 2025 года в орбитальном корпункте работает Алексей Зубрицкий.

Эксклюзивный текстовый фото- и видеоконтент спецкоров ТАСС на орбите размещается в открытом доступе. Для проекта создан специальный раздел на сайте агентства. Материалы космических спецкоров выходят также на страницах ТАСС в соцсетях. За время работы космического корпункта было подготовлено порядка 700 материалов, включая видео, фотографии и текстовые сообщения. 

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Россия
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Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
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