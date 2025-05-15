Войти
ЦАМТО

Макрон: Франция не может дать больше вооружений Украине

293
0
0
Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Tom Nicholson/ Getty Images

ЦАМТО, 14 мая. Франция не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, она уже отдала все, что могла, нарастила производство втрое.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем "ощипать" свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство", – сказал Э.Макрон в интервью телеканалу TF1 в ответ на замечание журналиста о том, что многие критикуют Францию за недостаточную помощь Украине.

Э.Макрон, в том числе, отметил, что поставляемые Францией Киеву гаубицы CAESAR показали высокую эффективность на поле боя, и Париж отдал Украине даже те из них, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 11:44
  • 8879
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 11:44
  • 212
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.05 06:18
  • 8
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 15.05 04:53
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 15.05 01:06
  • 0
Ответ на "Россия изменила правила ведения войны. И НАТО пришлось признать поражение (Business Insider, Германия)"
  • 14.05 19:54
  • 0
Ответ-2 на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 18:30
  • 0
Ответ на ""Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО"
  • 14.05 17:37
  • 0
Ответ на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 14:37
  • 0
Выборы в Польше: исход решится во втором туре
  • 14.05 05:29
  • 2
"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО
  • 14.05 05:00
  • 0
Что в СССР было и реально "участвующим в бою", и "не имеющим аналогов/на уровне лучших аналогов/превосходящим аналоги".
  • 14.05 00:36
  • 2
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 23:54
  • 0
О роли Войны, репараций, трофеев, lend-lease'а, международного сотрудничества для развития СССР, в том числе в военной области.
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников