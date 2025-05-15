Макрон: Франция не может дать больше вооружений Украине

ЦАМТО, 14 мая. Франция не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, она уже отдала все, что могла, нарастила производство втрое.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем "ощипать" свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство", – сказал Э.Макрон в интервью телеканалу TF1 в ответ на замечание журналиста о том, что многие критикуют Францию за недостаточную помощь Украине.

Э.Макрон, в том числе, отметил, что поставляемые Францией Киеву гаубицы CAESAR показали высокую эффективность на поле боя, и Париж отдал Украине даже те из них, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.