В Великобританию прибыла новая партия истребителей F-35B "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 14 мая. Командование ВВС Великобритании сообщило о прибытии 8 мая на авиабазу "Мархам" в Норфолке двух новых истребителей F-35B "Лайтнинг-2" версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).

Самолеты прибыли с предприятия корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас).

Перелет самолетов (бортовые/серийные номера 037/ZM171 и 038/ZM172) из США осуществлялся при поддержке многоцелевого транспорта-заправщика A330 "Вояджер" ВВС Великобритании.

Поставка ВС Великобритании самолетов F-35B возобновилась после перерыва продолжительностью более чем в год. До этого последний истребитель в конфигурации TR-2 (Technology Refresh 2) прибыл 20 марта 2024 года. После завершения доработок новые самолеты теперь поставляются в последней конфигурации TR-3.

Истребитель стандарта TR-3 представляет собой последнюю на сегодняшний день версию F-35, отличающуюся повышенной вычислительной мощностью, улучшенными средствами обнаружения, защитой от РЭБ, расширенным комплектом вооружения. Так, F-35 TR-3 Блок.4 для Великобритании сможет нести УР большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" и боеприпасы SPEAR Cap 3 класса "воздух-поверхность".

С учетом новых самолетов Lockheed Martin передала в состав ВС Великобритании 38 F-35B (один истребитель был потерян в катастрофе в 2021 году, четыре находятся в США). Поставка 48 самолетов, на которые уже заключены контракты, должна быть завершена до конца 2025 года. За ней планируется приобрести вторую партию из 27 F-35B. Таким образом, в начале 2030-х годов в составе ВС Великобритании будет насчитываться до 75 самолетов F-35B.

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания объявила о намерении приобрести истребители F-35 "Лайтнинг-2" в 2006 году. Соглашение на поставку трех F-35B с целью участия в этапе начальных эксплуатационных испытаний и оценки (Initial Operational Test and Evaluation – IOT&E) МО Великобритании подписало в марте 2009 года. Первый F-35B был официально принят в июле 2012 года. Впоследствии были поставлены еще два самолета, которые используются в США.

В июле 2012 года правительство объявило о решении закупить первую партию из 48 серийных самолетов. О подписании контракта на поставку первых 4 истребителей F-35B "Лайтнинг-2" МО Великобритании объявило в ноябре 2014 года.

Первая боевая эскадрилья F-35B ВВС Великобритании (617-я) была сформирована в 2016 году. На авиабазу "Мархам" в Норфолке (Великобритания) самолеты прибывают с июня 2018 года. В декабре 2023 года на базе была восстановлена 809-я эскадрилья морской авиации, которая комплектуется F-35. В апреле 2025 года обе эскадрильи приняли участие в операции Highmast в Индо-Тихоокеанском регионе. Достижение полной готовности самолетов к боевому применению (FOC) запланировано на конец 2025 года.