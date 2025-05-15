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ТАСС

Кандидат в президенты Польши заподозрил Туска в планах направить войска на Украину

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Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен
Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен.
Источник изображения: © Aleksander Kalka via Reuters Connect

Славомир Ментцен подчеркнул, что "это очень опсно"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кандидат в президенты Польши от евроскептической партии "Конфедерация" Славомир Ментцен подозревает премьер-министра страны Дональда Туска в намерении отправить на Украину польский военный контингент. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Polsat.

"Это очень опасно. Мы давно подозреваем правительство Дональда Туска в том, что оно ведет переговоры об отправке польских солдат на Украину", - сказал Ментцен. "Пару дней назад премьер Туск поехал в Киев в рамках так называемой коалиции желающих. Желающих чего?" - спросил кандидат в президенты.

Упомянув заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что у Польши "нет и не будет никаких планов по отправке польских войск на Украину", Ментцен сказал: "Я бы очень хотел, чтобы так и было. Но решение об этом принимает президент по представлению премьера, а я прежде всего не верю Дональду Туску".

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о планах по отправке контингентов из четырех европейских стран, в том числе Польши, к западу от Днепра в качестве "сил сдерживания".

В рейтинге кандидатов на пост президента Польши Славомир Ментцен занимает третье место.

Президентские выборы пройдут 18 мая. Если первый тур не выявит победителя, 1 июня состоится второй тур. Всего зарегистрированы 13 кандидатов на высший государственный пост. 

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