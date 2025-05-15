Военные вузы будут готовить специалистов по БПЛА

Преподаватель кафедры Новосибирского высшего военного командного училища подполковник Александр Ганзюк отметил, что набор ведется не только среди выпускников школ и средних профессиональных учебных заведений

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Направления подготовки специалистов по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) откроются в новом учебном году в военных вузах России. Об этом рассказали ТАСС преподаватели высших военных училищ в ходе акции "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая стартовала 13 мая в музее на Поклонной горе.

"С учетом проведения специальной военной операции, в условиях необходимости <...> в этом году под эгидой главного управления кадров [Минобороны РФ] принято решение о подготовке специалистов по применению беспилотных летательных аппаратов", - сказал старший преподаватель кафедры Новосибирского высшего военного командного училища подполковник Александр Ганзюк.

Он отметил, что решение было принято в начале 2025 года, после чего были оперативно сформированы агитгруппы в составе шести человек из офицеров и курсантов училища, которые были направлены в разные регионы России с целью информирования будущих абитуриентов. По словам Ганзюка, училище располагает мощной материальной базой для подготовки специалистов по применению БПЛА, а занятия будут вести опытные преподаватели с большим опытом использования беспилотников в ходе боевых действий.

Собеседник агентства пояснил, что подготовка специалистов по этому направлению на базе новосибирского училища ведется уже с 2022 года при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Тогда была основана школа подготовки специалистов по БПЛА на базе гарнизонного офицерского клуба, где обучали как управлению беспилотниками, так и производству деталей для них, например, печатных плат.

Об открытии направления подготовки специалистов беспилотных технологий рассказали и в Московском высшем общевойсковом командном училище, где обучать курсантов новой специальности также будут участники специальной военной операции с боевым опытом применения дронов. По словам командира взвода преподавателей капитана Ильи Самотаева, в училище будет открыта отдельная кафедра беспилотных летательных аппаратов. "В училище оборудованы классы, где курсанты будут обучаться не только управлению БПЛА, но и их сборке, ремонту, проектированию и производству деталей. Практические занятия по управлению беспилотниками будут проводиться на базе училища и в ногинском учебном центре", - добавил он.

В обоих училищах отметили, что набор ведется не только среди выпускников школ и средних профессиональных учебных заведений. Заявления в большом количестве подают отслужившие срочную службу, военнослужащие по контракту, участники СВО.