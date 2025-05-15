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В России создали модульный беспилотник F1

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Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom.

Инженеры МАИ создали модульный беспилотник вертикального взлета и посадки

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали модульный беспилотник вертикального взлета и посадки F1. Разработка не имеет аналогов в России и мире, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Аппарат может использовать различные модули, которые позволяют адаптировать дрон для перевозки грузов, мониторинга, поисково-спасательных операций, патрулирования и других задач.

«Наша команда применила принципиально новый подход к проектированию аппаратов коптерного типа. Он позволяет создать беспилотник, отвечающий большей части потребностей коммерческого и гражданского секторов без существенных изменений в конструкции», — сказал старший преподаватель кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ Борис Сафоклов.

Отмечается, что при проектировании беспилотника использовали только российские компоненты. F1 может выполнять задачи при температуре минус 40 градусов и доставлять грузы в труднодоступные районы. Дрон весом около 14 килограммов развивает скорость до 80 километров в час. Сложенный квадрокоптер можно подготовить к полету за пять минут. Аппарат, который представят на выставке HeliRussia-2025 15-17 мая, проходит испытания.

В апреле стало известно, что ученые из Новосибирского государственного технического университета разработали сверхлегкую «клетку» для защиты квадрокоптеров от столкновений. Беспилотник в защитном каркасе может выдержать падение с высоты около 10 метров.

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