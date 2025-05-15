Трамп заявил, что не допустит создания ядерного оружия Ираном

Вашингтон. 14 мая. ИТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует развитие Ирана, но не допустит создание Тегераном ядерного оружия.

"Они не станут ядерной державой. Позвольте мне просто объяснить. Я полностью поддерживаю Иран. Я хочу, чтобы у них была замечательная страна и они зарабатывали много денег", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Телеканал, комментируя заявление, напоминает, что он прозвучало на фоне переговоров между двумя странами по иранской ядерной программе и отмене Вашингтоном антииранских санкций.

Сам факт переговоров, а также то, что обе страны выразили готовность разрешать споры дипломатическим путем, "является своего рода прорывом (...), но признаков устойчивого прогресса очень мало", отмечает Fox News.