Интервью Эммануэля Макрона французскому телевидению (Le Figaro, Франция)

Эммануэль Макрон: Украина не сможет вернуть потерянные территории

Украина должна понимать, что не сможет вернуть потерянные территории, цитирует Эммануэля Макрона Le Figaro. Президент Франции также ответил на жалобы боевиков ВСУ о нехватке оружия: "Мы дали огромное количество вооружения, утроили производство, и все, что мы производим, идет на Украину".

Эммануэль Макрон "готов" снова поговорить с Владимиром Путиным

Эммануэль Макрон заявил, что "готов" снова "переговорить" с Владимиром Путиным сразу по завершении конфликта на Украине.

Его также спросили о зависимости Европы от США. "Мы знаем, что американских интересов в Европе будет все меньше и меньше, особенно после их одностороннего ухода из Афганистана. Это "Америка прежде всего", и это законно. Нам нужны предпринимаемые американцами усилия, особенно на восточном фланге", но Эммануэль Макрон считает, что лет через 10-20 нам понадобится больше независимости.

"Мы не можем бросить Украину", которая "не вступит в НАТО", настаивает Эммануэль Макрон, говоря об обеспечении выполнения режима прекращения огня

По словам Эммануэля Макрона, украинцы обладают достаточной "ясностью, позволяющей сказать", что они не смогут вернуть все свои территории. После подписания мира и в случае новых атак российских войск после установления возможного прекращения огня "встанет вопрос о мандате ООН или присутствии сил обеспечения безопасности".

"Первой гарантией безопасности должна быть сильная украинская армия. Мы не можем бросить Украину, поскольку она не вступит в НАТО. Мы должны разместить перестраховочные силы на территориях, удаленных от линии фронта, – добавил глава государства. – Это будет сила, которая удержит Россию от продолжения конфликта", – пояснил президент Франции в эфире телеканала TF1.

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"Сегодня у нас нет правовой базы для использования замороженных российских активов", – посетовал Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о будущих антироссийских санкциях. "Этот капитал ежемесячно приносит проценты, и мы его используем", – поспешил оправдаться он.

Затем Эммануэля Макрона спросили об относительной нехватке санкций против России. "Что касается санкций, то мы хотим, чтобы США оставались с нами на одной волне. Что мы имеем в случае с Россией? Она начала спецоперацию на Украине. (Санкции) продемонстрировали эффективность, и мы постоянно помогали Украине. Мы сделали все, что могли". "Мы решили не вводить наши войска, чтобы не допустить эскалации конфликта", – добавил французский лидер.

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Затем в эфире было показано интервью с боевиком ВСУ. Он выразил сожаление по поводу недостатка техники, отправленной на Украину. "Мы дали огромное количество снарядов, огромное количество систем. Мы утроили производство, и все, что мы производим, идет на Украину. Мы сделали все возможное".

"Мы собираемся в ближайшие несколько дней ввести санкции против России", если она не будет соблюдать режим прекращения огня, заявил Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос об ожиданиях французов в ходе интервью на канале TF1 во вторник вечером, Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что совместно согласованные западными союзниками санкции могут быть введены "в ближайшие несколько дней". "Я не могу сказать вам, посетит ли Владимир Путин Турцию. Мы ждем ответа России", – добавил глава государства.

"На кону на Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, на море и в воздухе сроком на 30 дней. Россия хочет, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции. Мы хотим в ближайшие дни по согласованию с США применить санкции против России", – пояснил Макрон.