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Вестник Мордовии

Украинская динамическая защита "Нож" снова опозорилась, теперь на Leopard1

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Танкодром"

Разработанная на Украине динамическая защита "Нож" долгое время преподносилась как самая совершенная в мире. Ее стали ставить на танки Т-84 и модернизированные Т-64, а затем представили возможность оценить американцам, которым любезно предоставили свои изделия для испытаний.

На полном серьезе создатели "Ножа" рассчитывали, что его будут закупать и устанавливать на танки M1 Abrams и БМП Bradley. Однако результаты западных партнёров не впечатлили: никаких контрактов не последовало, и горе-коммерсантам пришлось возвращаться домой ни с чем.

Затем в 2014 году в ходе реальных боевых действий оказалось, что Т-64БМ "Булат" выходят из строя не только от противотанковых средств ополченцев, но и от этой "реактивной брони", которая взрывалась и сметала наружное оборудование танков, коробила надгусеничные полки, разрывала гусеничные ленты и повреждала катки. Ошеломленные неонацистские экипажи бросали эти образцы "чудо-техники" и бежали подальше от них.

Неудивительно, что в какой-то момент командование ВСУ поспешило отправить "Булаты" в резерв. Но, когда наступил общий дефицит танков, они снова появились в формированиях.

Как ни удивительно, но "Нож" решили снова устанавливать на танки, правда, теперь уже на поставленные из-за рубежа Leopard 1А5ДК, которые обладают тонкой по современным меркам монолитной броней. Если на башне крепили "Контакт-1", то в передней части корпуса приварили конструкцию, в секции которой стали вставлять блоки "Ножа".

Тем не менее, суровая боевая реальность продемонстрировала ущербность этого украинского технического решения. В социальных сетях появились изображения такого уничтоженного танка ВСУ. Он упал в ров и сильно обгорел. "Нож" опять сработал безобразно, по всей видимости, один удар снес почти половину его элементов, оставив броню без защиты, в очередной раз демонстрируя, что распиаренная она ни на что не годна.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
Leopard-1
M1 Abrams
Т-64БМ Булат
Т-84 Оплот
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