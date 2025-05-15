Вам букет: запущено производство мини-версии легендарных «Гераней»

Беспилотник «Тювик» способен преодолевать вражеские средства РЭБ благодаря искусственному интеллекту

В России начато серийное производство уменьшенной версии беспилотников «Герань», массово применяемых в ходе СВО. Это небольшой дрон «Тювик», который внешне похож на известный БПЛА-камикадзе дальнего радиуса действия. Новые аппараты предназначены для боевой работы непосредственно на передовой — их практически невозможно заглушить средствами РЭБ. Эксперты отмечают, что новые беспилотники смогут эффективно прорывать противодронную оборону противника.

Дрон с интеллектом

Свое название новое легкое ударное крыло «Тювик» получило в честь хищной птицы семейства ястребиных. Внешне аппарат повторяет в уменьшенном масштабе обводы БПЛА дальнего действия «Герань» — они сделаны по одной и той же аэродинамической схеме «летающее крыло». За это сходство машину и прозвали мини-«Геранью».

БПЛА «Герань-2» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Новый БПЛА уже прошел боевое крещение в зоне СВО и теперь началось его серийное производство, рассказали «Известиям» разработчики аппарата из конструкторского бюро «Стратим».

— Это легкое ударное крыло предназначено для поражения бронированной техники, — рассказал «Известиям» основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.

Стартуют такие аппараты с направляющей. Они управляются оператором и приспособлены к противодействию работе комплексов радиоэлектронной борьбы благодаря использованию РЭБ-устойчивой связи собственной разработки «Поземка».

Кроме того, «Тювик» может преодолевать зоны РЭБ на автопилоте без задействования спутниковых систем навигации и связи с оператором. На финальном этапе аппарат может донаводиться на цель.

Дальность полета дрона — 30 км, время в полете — 25 минут. Аппарат может разгоняться до скорости 180 км/ч. Регулируемая полезная нагрузка — около двух килограммов, что эквивалентно весу кумулятивного выстрела из РПГ-7, подчеркивают разработчики.

БПЛА «Тювик» Источник изображения: Фото: пресс-служба ЦБСТ

В России несколько компаний разрабатывают искусственный интеллект (ИИ) для автономной работы FPV-дронов в условиях РЭБ, рассказал «Известиям» глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.

— ЦБСТ поддерживает диверсификацию, но отмечает высокий спрос ВС РФ на ударные FPV-дроны самолетного типа с ручным или вертикальным запуском — катапульты демаскируют расчет. «Тювик» от «Стратим» — одна из самых перспективных разработок. Следующий этап — перехват вражеских дронов и запуск из компактных дронопортов, — отметил он.

На линии боевого соприкосновения применяется много беспилотных аппаратов с похожими характеристиками, действующими на дальность в несколько десятков километров, — можно вспомнить те же «Ланцеты», рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Важно понять, что «Тювик» точно не будет лишним, — объяснил он. — Сейчас надо отрабатывать разные машины, смотреть на их концепции, эффективность, надежность, стоимость. Показать, насколько эффективна та или иная новинка, могут только реальные боевые условия. Важен и фактор стоимости. Тактический дрон не должен быть дорогим, так как это массовое изделие, но в то же время обязан быть максимально эффективным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

У «Тювика» есть несколько важных плюсов, отметил эксперт.

— Судя по заявленным характеристикам, машина может действовать в условиях жесткой работы комплексов РЭБ и не терять цель при потере канала связи, — отметил эксперт. — Интересна и система донаведения с технологией искусственного интеллекта. Донаведение и полет невозможны без них. Например, автономный полет такая машина может совершать, сравнивая картинку ландшафта с картой, заложенной в нее заранее. Для поиска, уничтожения и донаведения на цель на борту надо иметь электронную картотеку нужных объектов, обращаясь к которой дрон найдет объект для удара. Это вообще одна из важнейших технологий тактических беспилотников — она позволит наносить удар по движущимся целям. Только так можно прорывать серьезную противодронную оборону противника.

Перспективность таких беспилотников понимают не только в России.

— Западные страны сейчас ведут такие же работы, — отметил Юрий Лямин. — В ходе столкновения с серьезной армией без подобных качеств БПЛА сейчас не обойтись.

В бой идут БПЛА

В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в России будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Они должны быть сформированы в III квартале 2025 года.

Глава военного ведомства отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Роль дронов в Вооруженных силах России постоянно растет. В августе прошлого года военным ведомством на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он занимается подготовкой операторов БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), а также разработкой и внедрением новых систем РТК в войска. Одно из ключевых направлений работы «Рубикона» — подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа операторов дронов с боевым опытом.

Ранее «Известия» писали, что воины-железнодорожники начали отрабатывать борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Для уничтожения дронов используют штатное стрелковое, гладкоствольное оружие, артиллерийские зенитные установки, которые размещаются на спецбронепоездах, а также привлекают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Занятия проводят инструкторы, получившие боевой опыт в зоне проведения спецоперации.

Сейчас специализированные соединения и подразделения беспилотников создаются не только в сухопутных войсках и в ВМФ РФ. Ранее «Известия» писали, что в составе Военно-морского флота создаются полки беспилотных систем. Они объединят разные виды роботизированной техники: воздушные, наземные и морские.

Новые части, которые сформируют на всех флотах, будут выполнять разведывательные и ударные функции. Объединение в одной части разных видов дронов позволит эффективно вести разведку, наблюдение, поражение морских и прибрежных объектов. А также проводить противолодочные мероприятия или вести противоминную борьбу.

Богдан Степовой