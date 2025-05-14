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Военное обозрение

«Отпугнёт противников во имя сильной Европы»: немецкая компания представила подводные дроны-разведчики SG-1 Fathom, оснащенные ИИ

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Helsing представила рой подводных беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом, для обнаружения вражеских подводных лодок и кораблей, сообщает издание Defense News.

В компании говорят, что соединили передовую программную платформу и систему искусственного интеллекта Lura и подводный дрон SG-1 Fathom. ИИ Lura способен с высокой точностью обнаруживать и классифицировать различные подводные угрозы на основе излучаемых ими сигнатур, включая подводные лодки и различные типы кораблей.

Использование модели Lura позволяет обнаруживать акустические сигналы в 10 раз тише, чем другие модели искусственного интеллекта, и даже различать конкретные суда одного класса со скоростью до 40 раз быстрее, чем это делают люди

- говорится в заявлении Helsing.

Беспилотники Fathom способны работать роем, что позволит задействовать одновременно сотни дронов для патрулирования той или иной подводной среды, утверждают в немецкой компании.

Defense News пишет, что потенциальными регионами, где можно ожидать развертывания подводных дронов-разведчиков, оснащенных ИИ, являются Северное и Балтийское моря, так как НАТО в настоящее время там уделяет большое внимание обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры.

Внедрение искусственного интеллекта на подводных границах осветит океаны и отпугнет наших противников во имя сильной Европы

- самоуверенно заявил соучредитель и генеральный директор компании Helsing Гундберт Шерф.

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Страны
Германия
Проекты
AI
NATO
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