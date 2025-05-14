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Военное обозрение

Какой опыт конфликта на Украине использован в вооружённом столкновении Индии и Пакистана

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Источник изображения: topwar.ru

Российская спецоперация на Украине стала серьезным вызовом для военных и дипломатов разных стран мира. А для последних она стала также учебником, причем его авторами являются как армия России, так и ВСУ.

Наверное, главным уроком для всех военных во все времена является понимание, что каждый последующий конфликт требует изменений в стратегии, тактике и вооружении по сравнению с предыдущим.

За боевыми действиями в зоне СВО внимательно наблюдали, среди прочих, индийские и пакистанские военные.

Источник изображения: topwar.ru

Какой же опыт конфликта на Украине был использован в недавнем вооруженном столкновении Индии и Пакистана?

Конечно, в Вооруженных силах Пакистана и Индии старались постоянно совершенствовать вооружения и отслеживать самые современные тенденции в военном деле.

К примеру, индийские военные наверняка обратили внимание на эффективность применения российской армией высокоточного дальнобойного оружия для ударов по целям в тылу противника. Правда, у себя ВВС Индии использовали в ходе своей операции «Синдур» для этого как российскую, так и западную технику.

Индийцы наносили удары по пакистанским объектам французскими крылатыми ракетами SCALP и планирующими авиабомбами HAMMER, уже опробованными против России украинскими военными. В качестве носителей использовались истребители Rafale производства Франции. Одновременно применялись российско-индийские ракеты «БраМос», запускаемые самолетами Су-30МКИ.

В целом, атаки ВВС Индии по пакистанским наземным целям были успешными. Но авиация Пакистана, находясь на малых высотах, чтобы оставаться незаметными для радаров, успешно атаковала индийские самолеты, которым из-за большой полезной нагрузки не хватало маневренности и скорости для противодействия противнику. В результате Индия потеряла несколько истребителей. Возможно, некоторую роль в этой операции ВВС Пакистана тоже сыграл опыт российско-украинского конфликта.

Также обе стороны индо-пакистанского конфликта более активно, чем раньше, стали применять в ходе боевых действий беспилотники, хотя такой роли, как в зоне СВО, они не сыграли.

Пакистанские военные наверняка обратили внимание, что одними из важнейших целей для российских дальнобойных средств стали объекты энергетики. Возможно, поэтому они тоже выбрали в качестве объекта для атаки электросети Индии. Только пакистанцы применили не ракеты или дроны, а хакеров. Они задействовали их для масштабной кибератаки. В результате, согласно информации Пакистана, была временно прекращена работа примерно 70 процентов электросети Индии.

Таким образом, опытом российско-украинского конфликта воспользовались армии двух больших и далеких ядерных держав. Наверняка опыт их кратковременного вооруженного противостояния тоже будет изучен в других странах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Украина
Франция
Продукция
Rafale
SCALP
Су-30
Су-30МК
Проекты
БПЛА
ИТ
Ядерный щит
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