МИД РФ заявил о готовности к серьезным переговорам в Стамбуле

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия настроена на серьёзные переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле, однако считает Киев и его союзников недоговороспособными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Прогнозы (по переговорам, "ИФ") делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву - готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которым можно охарактеризовать этих деятелей, - это недоговороспособность", - сказал Рябков журналистам во вторник.

По его словам, российская сторона готова "вести переговоры серьезно и ответственно".

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении в Стамбуле 15 мая прерванных прямых переговоров с Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле.

В понедельник в МИД России сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом предложение Путина Киеву начать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и иных комментариев по этому поводу пока не будет. В ходе общения с журналистами у пресс-секретаря главы государства поинтересовались, станут ли основой для новых переговоров договоренности от 2022 года, и как в Кремле относятся к намерению президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным. "Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель Кремля.