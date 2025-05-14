В Казахстане заявили, что предпосылок для прекращения аренды Байконура РФ нет

Россия продолжит использовать космодром по договору аренды, который действует до 2050 года, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики

АСТАНА, 13 мая. /ТАСС/. Россия продолжает использовать комплекс Байконур в Казахстане для космических пусков по договору аренды, который действует до 2050 года. Прекращение договора аренды не рассматривается сторонами, и для этого нет никаких предпосылок. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Ранее в анонимных Telegram-каналах появилась информация о том, что РФ якобы может расторгнуть договор аренды Байконура и передать комплекс в управление казахстанской стороне. "На сегодняшний день не рассматривается вопрос о досрочном прекращении аренды или передаче города Байконур в полное управление казахстанской стороне. На текущий момент отсутствуют какие-либо правовые, политические или организационные предпосылки для утверждений о прекращении аренды либо изменении статуса арендуемой территории. Все возможные изменения подобного характера могут обсуждаться исключительно в рамках официальных межправительственных переговоров и на основе международного права", - говорится в ответе министерства, опубликованном новостным порталом Orda.

В министерстве напомнили, что в 2004 году договор был продлен до 2050 года и "РФ продолжает использовать комплекс Байконур на основании установленных межгосударственных обязательств".

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана ТАСС сообщали, что республика планирует принять от российской стороны объекты Площадки № 1 ("Гагаринский старт") на Байконуре в первом полугодии текущего года и создать там музейный комплекс.

Кроме того, РФ и Казахстан реализуют совместный проект "Байтерек" по запускам с Байконура. В Астане ожидают, что испытательный запуск будет совершен в декабре текущего года.