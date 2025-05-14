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Flotprom

В Петербурге заложат 14-й тральщик типа "Александрит"

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На пятницу, 16 мая, на Средне-Невском судостроительном заводе запланирована церемония закладки морского тральщика "Сергей Преминин". Как уточнили в пресс-службе верфи, тральщик станет уже четырнадцатым кораблем противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит"), предназначенным для ВМФ России.

Новый тральщик назван в память о Герое Советского Союза Сергее Преминине – военном моряке-подводнике, служившем на ракетном подводном крейсере стратегического назначения К-241 проекта 667.

Корпус тральщика пр.12700 в цехе СНСЗ

FlotProm, Никита Григорьев


Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика дольше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

На прошлой неделе состав Северного флота усилил тральщик "Афанасий Иванников" – девятый корабль проекта 12700, построенный СНСЗ для ВМФ России.

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Страны
Россия
Компании
СНСЗ
Проекты
667
пр. 12700
СФ
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