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Газета.ru

Премьер Индии обратился к военным на фоне российского комплекса ПВО

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Нарендра Моди на фоне комплекса ПВО С-400
Нарендра Моди на фоне комплекса ПВО С-400.
Источник изображения: Интернет

Моди обратился к индийским солдатам на фоне комплекса ПВО С-400

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к индийским солдатам, выступая на фоне комплекса ПВО С-400. Об этом сообщает издание The Times of India.

«Каждый момент операции "Синдур" является свидетельством доблести наших вооруженных сил, доказывает превосходство нашей армии, военно-воздушных сил и флота», - заявил Моди военным.

Издание отметило, что зенитно-ракетный комплекс оказался на месте не случайно - так индийские власти опровергают утверждения Пакистана о том, что в ходе конфликта были уничтожены все системы ПВО Индии.

Сам Моди заявил, что приобретенный у России зенитный ракетный комплекс С-400 сыграл важную роль в ходе операции «Синдур», которая началась 6 мая.

В Пакистане ее охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Ранее Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.


Данила Титоренко

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