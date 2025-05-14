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Известия.ru

Путин рассказал о количестве приходящих в ряды ВС РФ ежемесячно добровольцев

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Путин: в ВС РФ в месяц приходят по 50-60 тыс. добровольцев

Не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию. Об этом 13 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».


«У нас то ребята идут добровольно, сами идут. <...> У нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят ребята», — отметил Путин.

По его словам, в отличие от РФ, на Украине власти занимаются принудительной мобилизацией. Там «людей, как собак вылавливают». Приблизительно, их количество составляет 30 тыс. людей.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что Путин подписал закон, в рамках которого от призыва в армию освобождаются участники добровольческих формирований, участвовавших в боевых действиях на протяжении полугода. Отдельно в документе говорится, что освобождение также получат граждане РФ, проходившие службу в вооруженных силах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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