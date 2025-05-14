NYP: иностранные геймеры приезжают на Украину для работы операторами БПЛА

Геймеры из западных государств начали массово приезжать на Украину, чтобы присоединиться к армии страны в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

В материале приводятся слова координатора курсов для новобранцев 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Грабового. Проживающий в Нью-Йорке мужчина рассказал, что любители видеоигр оказались искусными операторами дронов и стали «секретным оружием» Киева. Среди них - геймеры из США, Франции, Канады, Великобритании и Австралии.

«Ловкость, которую вы получаете с контроллером [от игровой приставки] Xbox, напрямую применима к управлению БПЛА. Лучший пилот FPV-дронов, которого я когда-либо встречал, был неутомимым геймером», - подчеркнул Грабовый.

Он добавил, что на Украину приезжают сотни любителей видеоигр. В том числе американцы, которые не согласны с решением президента страны Дональда Трампа снизить уровень поддержки Киева.

13 мая боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Алекс» сообщил о ликвидации женского расчета операторов беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении во время штурмовой операции.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал об украинском проекте «Линия дронов», посредством которого ВСУ хотят остановить продвижение ВС РФ.

Дарья Родионова