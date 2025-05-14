"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО

Breaking Defense: в НАТО заявили, что альянс отстает от России в эффективности РЭБ

Североатлантическому альянсу необходим пересмотр военной стратегии, пишет Business Insider. Авторы материала отмечают, что западные союзники Украины рассматривают конфликт как возможность изучить современные методы ведения боевых действий. Военные эксперты отмечают, что действия российских войск демонстрируют уязвимость НАТО в воздухе и в применении систем РЭБ. Помогут ли НАТО перемены и причем тут экс-главнокомандующий ВСУ Залужный - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

На конференции по обороне в Королевском колледже Лондона выступил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Он предупредил, что современная война «далека от того, чем сейчас занимается НАТО». Об этом сообщает Business Insider.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил 12 мая в одном из наиболее престижных университетов Соединенного Королевства с предупреждением для западных союзников Киева о быстро меняющемся характере современной войны.

Речь идет не только об обновлении оборонной промышленности или «некотором перевооружении», заявил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

«Вам нужна новая государственная политика», - уточнил Залужный.

Причем речь в выступлении Залужного шла не только о необходимости изменений доктринальных установок Североатлантического альянса. Экс-главком ВСУ ставит вопрос гораздо шире.

«Это означает коренное обновление тактики, организации, доктрин, обучения и бюджета, - сказал Валерий Залужный. - Все это требует не только дополнительных ресурсов, но и, самое главное, дополнительного времени».

Кроме того, представитель НАТО Бас Ньювенхаузе заявил, что альянс отстает от России в эффективности РЭБ. По данным портала Breaking Defense, чиновник считает, что альянс "не разработал и не принял на вооружение средства радиоэлектронной борьбы в тех же количествах и такого же качества, как некоторые потенциальные противники". В публикации также сказано, что использование Россией систем РЭБ в ходе украинского конфликта продемонстрировало ее превосходство над НАТО в этой сфере.

Ньювенхаузе заявил, что НАТО необходимо кардинально изменить свой подход к РЭБ ради укрепления позиций в потенциальных конфликтах. Одной из главных проблем альянса в этой сфере представитель НАТО считает его зависимость от американских систем.

Что такое военная доктрина?

В некоторых источниках полагают, что НАТО нужны изменения военной доктрины из-за неспособности добиться господства в воздухе.

Для начала уточним, что представляет собой военная доктрина государства. Это система официально принятых в государстве взглядов на роль и пути использования военной силы в политических целях, на характер военных задач и способы их решения; на войны, вооруженные конфликты и их предотвращение; на использование военной силы для защиты жизненно важных интересов государства; на военное строительство, подготовку страны и ВС и других войск к обороне, организацию противодействия угрозам военной безопасности государства. Военная доктрина в концентрированном виде выражает содержание концепции национальной безопасности, главные направления военной политики государства на определенном историческом этапе.

Вопросы завоевания господства в воздухе в военной доктрине, разумеется, не рассматриваются. Это уровень совершенно других документов.

По большому счету, военная доктрина - это набор неких установок и лозунгов. Мало кто знает, но, к примеру, в СССР военной доктрины как законченного и оформленного документа не существовало вовсе. И никто об этом особо не горевал. Да и военачальники (командующие, командиры) в ходе боевых действий заглядывать в доктрину не будут. А вот боевые уставы (взвод, отделение, танк; рота-батальон; полк-дивизия) и Основы подготовки и ведения операций действительно время от времени нуждаются в переработке и уточнении.

Поэтому западные союзники Киева все чаще рассматривают войну на Украине как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков. Военные эксперты сообщили Business Insider, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе вполне может быть испытано в будущем конфликте.

"Господство НАТО в воздухе ставится под сомнение", - говорится в статье.

Это один из актуальнейших вопросов. Во время любого вооруженного конфликта важнейшая задача ВВС/ВКС - захват и удержание господства в воздухе. Пока эта задача отечественной авиацией решена не в полном объеме. Российские истребители и бомбардировщики в воздушном пространстве Украины широко используются в основном как «воздушная артиллерия» и в качестве носителей крылатых ракет при нанесении ударов с больших дальностей.

Иными словами, задачи, стоящие перед оперативно-тактической и Дальней авиацией (поражение авиации противника на земле и в воздухе; нарушение управления войсками и оружием; срыв перевозок войск и материальных средств противника; прикрытие своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника), находятся в стадии решения.

Разумеется, этот важнейший вопрос для любого вооруженного конфликта находится в центре внимания и западных аналитиков.

Уроки конфликта на Украине

Представители НАТО и западных оборонных ведомств также заявили, что наряду с крупномасштабными, дорогостоящими системами, составляющими основу их возможностей, Североатлантическому альянсу необходимы массы дешевого, одноразового оружия, такого как беспилотные летательные аппараты. Но, по словам Залужного, подобные уроки на Западе усваиваются недостаточно быстро. Он сказал, если НАТО прекратит использовать танки в пользу более высокотехнологичных средств ведения войны, все равно потребуется около пяти лет на переоснащение национальных ВС.

«Но за это время технологии будут развиваться. И враги тоже», - добавил Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Источник: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-главком ВСУ сравнил то, что необходимо в строительстве вооруженных сил, с «эпохой освоения ядерной энергии или освоения космоса» и сказал, что следующим шагом будет «построение совершенно новой архитектуры безопасности для Европы».

Валерий Залужный также сказал, что Европа нуждается в Украине как в щите, поскольку у нее самая большая армия на континенте и она «единственная, у кого есть армия, которая знает, как вести современную, высокотехнологичную войну».

Хотя некоторые страны могут обладать технологическим преимуществом в определенных областях, сказал Залужный, «ни одна из них не сможет обеспечить свою независимость во всем спектре современных оборонных технологий».

Возвращаясь к словам Валерия Залужного об «эпохе освоения ядерной энергии или освоения космоса», просто удивительно, что он не сказал об искусственном интеллекте в военном деле как явлении, сравнимом с изобретением пороха и ядерного оружия.

«Газета.Ru» задолго до выступления экс-главнокомандующего ВСУ на конференции по обороне в Королевском колледже Лондона писала, что специальная военная операция стала первым вооруженным конфликтом высокой интенсивности XXI века. Она поменяла многие представления о вооруженной борьбе и ознаменовала начало эры беспилотных систем. Уже после первых боев и сражений СВО все прежние представления о конфликтах будущего и теоретические изыскания, вроде войн шестого поколения, оказались весьма и весьма далеки от реальности.

Так что считать, что Валерий Залужный «открыл глаза» мировому оборонному сообществу на ведение современной войны, формы и способы применения войск было бы большим преувеличением. Экс-главком ВСУ озвучил в который раз некий набор банальностей, давно известных и без него.

Что касается утверждения Залужного, что Украина «единственная, у кого есть армия, которая знает, как вести современную, высокотехнологичную войну»: генерал, разумеется, не добавил, что без западного оружия (и главным образом американского) никакой «высокотехнологичной» войны у ВСУ не получилось.

Самого главного украинский генерал так и не сказал. Для ведения военных действий XXI века необходимо качественно иное огневое поражение противника конвенциональными средствами и требуются радикально новые приемы и способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Пока не решены эти две стержневые задачи, продвижение войск любой армии в ходе боевых действий будет измеряться 500 метрами за неделю, а после завершения боев местность будет представлять зону сплошных разрушений в виде лунного ландшафта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок